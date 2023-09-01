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В новому серіалі Netflix розсекретили ще одне прізвисько принца Гаррі

1 вересня 2023 11:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В новому серіалі Netflix розсекретили ще одне прізвисько принца Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні на стримінговій платформі Netflix вийшов новий документальний серіал "Серце Invictus" з принцом Гаррі. В одному з епізодів його друг розсекретив одне з численних прізвиськ члена королівської родини.

Про це повідомляє видання Hello. 

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Подробиці

Не секрет, що дружина принца Гаррі, Меган Маркл називає його "Ейч" (літера H), бо він Гарольд (Harold) для свого брата, принца Вільяма, і батька, короля Чарльза III. Але герцог Сассекський також має інше прізвисько, яке використовують його друзі.

Канадський веслувальник Даррел Лінг розповів, що Гаррі також називають "Принц". У четвертому випуску нового документального серіалу друзі поспілкувалися про турнір. Там Даррел і звернувся до друга саме так.  До речі, до Гаррі також звертаються і за іншими його титулами: граф Дамбартон, барон Кілкил.

Новий документальний серіал став частиною багатомільйонного контракту принца Гаррі та Меган Маркл зі стрімінговою компанією Netflix. Він розповідає про кількох учасників Invictus із різних країн.

Ігри нескорених (Invictus Games) — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В спортивних іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці. Саме служба в армії та нестабільний емоційний стан надихнули герцога Сассекського створити цей проєкт 2014 року. Найближчі Invictus Games відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі (Німеччина).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл перестала носити коштовну обручку, подаровану принцом Гаррі. Також ми розповідали, що герцог та герцогиня Сассекські не можуть домовитися про методи виховання дітей.

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