Рідлі Скотт не порозумівся з істориками через біографію Наполеона

Рідлі Скотт на зйомках фільму "Наполеон". Фото: Google

Вже за кілька днів у світовий, і зокрема український кінопрокат, вийде історична драма "Наполеон" титулованого англійського режисера Рідлі Скотта. Режисер, який понад пів століття працює над створенням історичних фільмів, зняв драму про французького полководця Наполеона Бонапарта і вступив в перепалку з істориками.

Про це повідомляє видання CBR.

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85-річний постановник висловився про те, як реагує на критику "Наполеона", пов'язану з історичною правдивістю фільму. На думку Рідлі Скотта, подібна інформація завжди змінюється з часом, адже її постійно переписують. Через це режисер вважає, що люди просто не знають, як все було насправді. А тим, хто дорікає йому, варто "заткнутися".

"Наполеон вмирає, а за десять років хтось пише про це книгу. Потім хтось бере цю книгу та пише іншу. І в результаті, через 400 років, у підручниках можна побачити багато всього вигаданого. Коли у мене виникають проблеми з істориками, я їм говорю: "Вибач, приятелю, ти там був? Ні? Тоді будь ласкавий, заткнися", — зізнався Рідлі Скотт.

Рідлі Скотт на знімальному майданчику. Фото: Google

Чимало користувачів соцмереж обурені також одним з останнім висловлювань режисера, який зазначив, що французи не люблять самі себе. Навіть деякі шанувальники режисера вважають, що час від часу Скотт поводиться як "дурний підліток, що лається".

Стрічка з Хоакіном Феніксом у головній ролі вийде у світовий прокат вже 22 листопада. Пізніше її випустять на стрімінговому сервісі Appe TV+ разом із розширеною версією, яка триватиме близько чотирьох годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на зйомки кіноепопеї "Наполеон" запросили справжнього військового радника. Також ми писали, чи вийде третій сезон серіалу "Велика маленька брехня".