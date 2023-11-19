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Ридли Скотт не нашел общий язык с историками из-за биографии Наполеона

19 ноября 2023 18:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ридли Скотт не нашел общий язык с историками из-за биографии Наполеона
Ридли Скотт на съемках фильма "Наполеон". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже через несколько дней в мировой, и в частности украинский кинопрокат, выйдет историческая драма "Наполеон" титулованного английского режиссера Ридли Скотта. Режиссер, более полувека работающий над созданием исторических фильмов, снял драму о французском полководце Наполеоне Бонапарте и вступил в перепалку с историками.

Об этом сообщает издание CBR.

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85-летний постановщик высказался о том, как реагирует на критику "Наполеона", связанную с исторической правдивостью фильма. По мнению Ридли Скотта, подобная информация всегда меняется с течением времени, ведь ее постоянно переписывают. Поэтому режиссер считает, что люди просто не знают, как все было на самом деле. А тем, кто упрекает его, стоит "заткнуться".

"Наполеон умирает, а через десять лет кто-то пишет об этом книгу. Затем кто-то берет эту книгу и пишет другую. И в результате, через 400 лет, в учебниках можно увидеть много всего вымышленного. Когда у меня возникают проблемы с историками, я им говорю: "Извини, приятель, ты там был? Нет? Тогда будь добр, заткнись", — признался Ридли Скотт.

Ридли Скотт
Ридли Скотт на съемочной площадке. Фото: Google

Многие пользователи соцсетей возмущены также одним из последних высказываний режиссера, который отметил, что французы не любят сами себя. Даже некоторые поклонники режиссера считают, что время от времени Скотт ведет себя как "ругающийся глупый подросток".

Лента с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в мировой прокат уже 22 ноября. Позже она будет выпущена на стриминговом сервисе Appe TV+ вместе с расширенной версией, которая продлится около четырех часов.

Напомним, ранее мы писали, что на съемки киноэпопеи "Наполеон" пригласили настоящего военного советника. Также мы писали, выйдет ли третий сезон сериала "Большая маленькая ложь".

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