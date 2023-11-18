На зйомки кіноепопеї "Наполеон" запросили справжнього військового радника

Кадр з фільму "Наполеон". Фото: instagram.com/napoleonmovie/

Наступного тижня вийде в прокат історична драма "Наполеон" Рідлі Скотта. Режисер, який понад пів століття працює над створенням історичних фільмів, зняв драму про французького полководця Наполеона Бонапарта.

Про це пише Forbes.

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Скотта зацікавили ідея дослідити характер Наполеона та перспектива зйомки видовищних битв під проводом полководця.

"Одна з причин, чому люди досі зачаровані Наполеоном — він був складною особистістю. Людина, яка торувала шлях до трону Європи, тактичний геній, перетворилась на безпорадного закоханого чоловіка, який зізнається, що без цієї жінки він ніщо", — каже Скотт.

Роль французького полководця виконав оскароносний Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Джокер"), а його коханої — Ванесса Кірбі ("Місія нездійсненна 8", "Фантастична четвірка"). Бюджет фільму складає не менше 200 мільйонів доларів. На вартість фільму вплинуло те, що команда не надто зверталась до штучного інтелекту. Фінансування та виробництво фільму взяла на себе кінокомпанія Apple Studios.

На майданчику одночасно працювало до 11 камер. Творці знайшли метод освітлення простору, розміщення людей та ракурси, де всі виглядають вдало. Вигаданий підхід дозволив акторам імпровізувати. Якщо на знімальному майданчику незаплановано стався вдалий момент, то Рідлі майже гарантовано це зняв, каже Фенікс. Таку можливість актор отримує дуже рідко, адже намагатися відтворити ще раз зімпровізовані моменти практично неможливо, додає актор.

Наполеона відтворювали по картинах відомих митців. Полководець був найбільш задокументованою людиною. Коронацію Наполеона зобразив Жак-Луї Давід. Його також писали Делакруа і Рембрандт Піл.

"Францію" знімали переважно в Англії. Однією з ключових задач команди був пошук палаців та величних будинків, на тлі яких мали б розгортатися події. Художник-постановник Артур Макс знайшов чимало таких локацій в Англії. Знімальний процес хотіли зосередити поблизу Лондона, та перед кількома будівлями команда встояти не змогла. Одна з них – маєток Боутон XIII століття у трьох годинах від Лондона. Для однієї з кімнат команда Макса позичила ліжко в Victoria and Albert Museum.

"Армією" акторів керував справжній військовий радник. Фільм Рідлі Скотта відтворює знамениті битви Наполеона — Тулон, Аустерліц, Ватерлоо, тож він потребував величезного складу акторів, які могли б рухатися та битися, як солдати того часу. За створення армій французьких, австрійських, російських і британських сил відповідав військовий радник Пол Біддіс. Для "піхоти" та "артилерії" організували навчальний табір. Кожен актор мав навчитись заряджати мушкет, йти в ногу, вміти дістатися з точки А в точку Б, як солдат часів Наполеона.

Для однієї з батальних сцен створили озеро. У одному із найяскравіших моментів фільму коні армії супротивників Наполеона падають у крижане озеро. Водойму відтворили на полі величиною 200-300 акрів — це приблизна площа п’яти-семи стадіонів "Олімпійський". У безпечній для тварин зоні команда працювала з живими кіньми. Під шаром снігу лежав гумовий килимок, щоб коням було зручно бігти. Щоб показати, як армія провалюється крізь лід, команда використала механічних коней і побудувала для трюку резервуар розміром 30 на 40 метрів. Масштабну сцену одночасно знімали вісім камер.

Нагадаємо, у Києві відбувся 52-й кінофестиваль "Молодість".

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