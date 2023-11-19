Ніколь Кідман розповіла, чи вийде третій сезон серіалу "Велика маленька брехня"

Фрагмент з серіалу "Велика маленька брехня". Фото: Google

Третій сезон популярного серіалу "Велика маленька брехня" від HBO все ж таки потішить шанувальників своїм релізом. Це підтвердила виконавиця однієї з головних ролей та продюсер шоу, австралійська акторка Ніколь Кідман.

Про це пише видання Deadline.

Читайте також:

Продовження популярного шоу від HBO

На заході, організованому Жіночою професійною асоціацією гольфу, Кідман розповіла про свої улюблені ролі в кар'єрі. 56-річна зірка згадала "Мулен Руж" та "Велику маленьку брехню".

"Цей серіал з'явився в моєму житті в той час, коли у мене народилися молодші діти, і коли я задумалася про те, щоб кинути кар'єру. Але потім трапилася вся ця ситуація, коли ми з Різ Візерспун стали продюсерками шоу, а ви всі подивилися його, і воно стало надзвичайно успішним. До речі, доводжу, що ми готуємо третій сезон", - зазначила Ніколь.

Ніколь Кідман в серіалі "Велика маленька брехня". Фото: Google

Перший сезон вийшов 2017 року, а другий — 2019-го. Після цього в мережі ширились чутки про можливе продовження шоу. Втім, офіційного підтвердження, до цієї заяви Кідман, не було.

Серіал "Велика маленька брехня" заснований на однойменному романі Ліани Моріарті. Він розповідає про загадкове вбивство у невеликому каліфорнійському місті, в якому виявляються замішані кілька жінок. Головні ролі у шоу, крім Ніколь Кідман та Різ Різерспун, виконали Шейлін Вудлі, Лора Дерн та Зої Кравіц.

До речі, нещодавно папараці помітили Візерспун, Дерн і Кравіц на спільному ланчі в Лос-Анджелесі, що лише посилило чутки про розробку третього сезону.

Раніше Кравіц заявляла, що не бачить сенсу у продовженні шоу після смерті режисера Жан-Марка Валле у грудні 2021 року. Вочевидь, свої плани вона все ж таки передивилась.

Виконавиці головних ролей в серіалі. Фото: Google

Також ми розповідали, коли вийде рімейк фільму "Містер і місіс Сміт". А українська акторка Анастасія Цимбалару прокоментувала свою роль у серіалі на російському телебаченні.