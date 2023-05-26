Рієлторка, схожа на Меган Фокс, розповіла про власні пластичні операції

Брє Тієсі. Фото: instagram.com/bre_tiesi

Модель та агент з нерухомості Брє Тієсі відверто відповіла на запитання про свою зовнішність. Дівчину запідозрили, що вона копіює актрису Меган Фокс і заради цього навіть зробила пластичні операції.

Про це пише Daily Mail.

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Брє відома не лише своєю рієлторською та акторською діяльністю, а й тим, що є матір'ю одного з дітей Ніка Кеннона. Дівчина вражає своєю схожістю з актрисою Меган Фокс. Сама Брє заперечує, що міняла зовнішність під зірку "Трансформерів".

Брє у дитинстві

"Що я робила? Мій ніс, груди, використовувала філери, ботокс. Перепробувала майже все, — розповіла Брє, — багато робила лазерних процедур".

Брє народила дитину колишньому чоловікові Мерайї Керрі Ніку Кенону у 2022 році. У актора вже є 11 дітей від різних жінок.

Брє Тієсі народилася 4 травня 1991 року в Каліфорні. Її батько — боєць ММА, а її мати — дієтолог. Дівчина стала моделлю і навіть здобула титул "Міс Гавайські тропіки".

Її модельна кар'єра відчинила двері до шоу-бізнесу. Брє почала зніматися у багатьох рекламних роликах, телевізійних шоу та фільмах. Вона з'явилася у шоу Cannon's Wild n' Out на MTV, WAGS на E! та Love & Listings на VH1. Дівчина також веде фітнес-програму, де допомагає людям залишатися у формі та скинути зайву вагу. Крім того, вона сертифікований агент з нерухомості.

Нагадаємо, актриса Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали плани на своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.

Зірка "Трансформерів" Меган Фокс та музикант познайомилися на зйомках фільму. Machine Gun Kelly зробив пропозицію своїй коханій, проте на початку 2023 року стало відомо про імовірний розрив пари.