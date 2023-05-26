Риэлтор, похожая на Меган Фокс, рассказала о собственных пластических операциях

Бре Тиеси. Фото: instagram.com/bre_tiesi

Модель и агент по недвижемости Бре Тиеси откровенно ответила на вопросы о своей внешности. Девушку заподозрили в том, что она копирует актрису Меган Фокс и ради этого даже сделала пластические операции.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бре известна не только своей риєлтерской и актерской деятельностью, но и тем, что является матерью одного из детей Ника Кеннона. Девушка поражает своим внешним сходством с актрисой Мэган Фокс. Сама Бре отрицает, что меняла внешность под звезду "Трансформеров".

Бре в детстве

"Что я делала? Мой нос, грудь, использовала филлеры, ботокс. Перепробовала практически все, — рассказала Бре, — много делала лазерных процедур".

Бре родила ребенка бывшему мужу Мерайи Кэрри Нику Кэнону в 2022 году. У актера уже есть 11 детей от разных женщин.

Бре Тиеси родилась 4 мая 1991 года в Калифорни. Ее отец — боец ММА, а мать — диетолог. Девушка стала моделью и даже завоевала титул "Мисс Гавайские тропики".

Ее модельная карьера открыла дверь в шоу-бизнес. Бре начала сниматься во многих рекламных роликах, телевизионных шоу и фильмах. Она появилась в шоу Cannon's Wild n' Out на MTV, WAGS на E! и Love & Listings на VH1. Девушка также ведет фитнес-программу, где помогает людям оставаться в форме и сбросить лишний вес. Кроме того она сертифицированный агент по недвижимости.

Наомним, актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.

Звезда "Трансформеров" Меган Фокс и музыкант познакомились на съемках фильма. Machine Gun Kelly сделал предложение своей любимой, однако в начале 2023 года стало известно о предполагаемом разрыве пары.