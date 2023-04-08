Все-таки зійшлись: романтичні фото Меган Фокс та Machine Gun Kelly на відпочинку

Голлівудська кінозірка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly. Фото: google.com

Розставання голлівудської акторки Меган Фокс зі співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) схоже вже у минулому. Зіркова парочка знову разом.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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На ексклюзивних фотографіях 36-річна акторка та 32-річний музикант тримаються за руки під час кількох романтичних прогулянок пляжем на Великому острові Гаваї (США). Зіркова парочка відпочиває у розкішному The Four Seasons Hualalai в компанії друзів.

Попри те, що кілька днів тому Меган та Колсон виглядали напруженими, джерело, близьке до пари, розповіло британському таблоїду: "Вони офіційно зійшлись після того, як пережили складну ділянку своїх стосунків. Останні кілька місяців були важкими для них обох, але вони поїхали разом, щоб трохи підлікуватися, і це спрацювало. Вони відчувають себе більш пов’язаними, ніж будь-коли".

Machine Gun Kelly та Меган Фокс

Фото: Flightrisk / Backgrid

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Фото: Flightrisk / Backgrid

Чутки про проблеми у їхніх стосунках з'явилися після того, як Меган видалила із соцмереж велику частину фотографій із Бейкером та підписалася на репера Емінема, який був давнім ворогом Колсона. Також вона опублікувала фрагмент тексту пісні Бейонсе: "Я відчуваю брехню у твоєму диханні", а пізніше пішла з Instagram і зняла обручку. Однією з причин була зрада Колсона з однією зі своїх музиканток.

Згодом Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly. Також ми розповідали, що Фокс та Бейкер пішли до сімейного психолога, намагаючись врятувати свої стосунки.