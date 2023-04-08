Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Все-таки зійшлись: романтичні фото Меган Фокс та Machine Gun Kelly на відпочинку arrow

Все-таки зійшлись: романтичні фото Меган Фокс та Machine Gun Kelly на відпочинку

8 квітня 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Голлівудська кінозірка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розставання голлівудської акторки Меган Фокс зі співаком Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) схоже вже у минулому. Зіркова парочка знову разом.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

На ексклюзивних фотографіях 36-річна акторка та 32-річний музикант тримаються за руки під час кількох романтичних прогулянок пляжем на Великому острові Гаваї (США). Зіркова парочка відпочиває у розкішному The Four Seasons Hualalai в компанії друзів.

Попри те, що кілька днів тому Меган та Колсон виглядали напруженими, джерело, близьке до пари, розповіло британському таблоїду: "Вони офіційно зійшлись після того, як пережили складну ділянку своїх стосунків. Останні кілька місяців були важкими для них обох, але вони поїхали разом, щоб трохи підлікуватися, і це спрацювало. Вони відчувають себе більш пов’язаними, ніж будь-коли".

Machine Gun Kelly та Меган Фокс
Фото: Flightrisk / Backgrid
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Фото: Flightrisk / Backgrid

Чутки про проблеми у їхніх стосунках з'явилися після того, як Меган видалила із соцмереж велику частину фотографій із Бейкером та підписалася на репера Емінема, який був давнім ворогом Колсона. Також вона опублікувала фрагмент тексту пісні Бейонсе: "Я відчуваю брехню у твоєму диханні", а пізніше пішла з Instagram і зняла обручку. Однією з причин була зрада Колсона з однією зі своїх музиканток.

Згодом Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly. Також ми розповідали, що Фокс та Бейкер пішли до сімейного психолога, намагаючись врятувати свої стосунки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB