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Меган Фокс с бойфрендом впервые за долгое время появились на светском мероприятии

19 мая 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Меган Фокс с бойфрендом впервые за долгое время появились на светском мероприятии
Актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). Фото: Instagram/foxykells
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце этой зимы голливудская актриса Меган Фокс разошлась с певцом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Звездной паре понадобилось время и сеансы психолога, чтобы снова сойтись. Впервые после расставания Меган и Колсон появились вместе на светском мероприятии.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Актриса и музыкант появились на вечеринке в честь выхода нового номера журнала Sports Illustrated Swimsuit, для обложки которого снялась Фокс. 37-летняя кинозвезда позировала перед фотографами в платье бренда LaQuan Smith.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33-летний Колсон был замечен рядом с Меган за кулисами светского мероприятия. На красной дорожке влюбленные позировали отдельно. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на безымянный палец звезды "Трансформеров" так и не вернулось роскошное кольцо с двумя бриллиантами, подаренное ей в честь помолвки Machine GunKelly в январе прошлого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее Меган Фокс рассказала о борьбе с психическим расстройством. Также мы писали, что звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон разошлась с сыном британского миллиардера.

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