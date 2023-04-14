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Разница в 16 лет: Остапчук показал свою новую девушку и рассказал интимные детали их романа

14 апреля 2023 10:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разница в 16 лет: Остапчук показал свою новую девушку и рассказал интимные детали их романа
Шоумен Владимир Остапчук. Фото: Facebook/kanalukraina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После развода с юристом Кристиной Горняк, в сети начали распространяться слухи, что шоумен Владимир Остапчук стал встречаться с молодой журналисткой. С каждым днем доказательств правдивости этой информации становилось все больше.

В итоге, Остапчук презентовал собственное YouTube-шоу "Мекнув — питайте", и рассказал о своей новой избраннице.

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38-летний шоумен признался, что познакомился с Екатериной Полтавской в Instagram. Они обсуждали благотворительный тур.

"Я в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня. У нее с моей дочерью разница меньше, чем у нас с ней. А у меня с ее мамой меньше разница, чем у меня с ней. Она не парится, что у нас разница 16 лет. А я первый месяц-полтора парился. Я боялся, а потом понял, что она в 22 года умный, зрелый человек. И гораздо умнее, чем большинство женщин, которых я знал в жизни", — рассказал Остапчук.

По словам шоумена, он стал первым мужчиной в сексуальной жизни Екатерины.

"Где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. Она это сказала после того, когда призналась: "Я, кстати, целовалась с тобой первым", — признался ведущий.

Также Остапчук рассказал звездным гостям шоу, блогеру Анатолию Анатоличу и шеф-повару Евгению Клопотенко, что ему хочется секса через день.

В то же время с премьерой проекта, продюсером которого выступила Екатерина Полтавская, новоиспеченная звездная парочка наконец-то опубликовала в соцсетях совместные фото.

Первые совместные фото Владимира Остапчука с Екатериной Полтавской в соцсетях. Скрины: Instagram/poka.tya, Instagram/vova_ostapchuk

В своей соцсети Екатерина назвала Владимира мужем, таким образом намекнув на то, что они в браке. Издание ТСН, кстати, называет Полтавскую женой Остапчука. Впрочем, официальных заявлений девушка не делала.

Продюсер нового шоу Остапчука, Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Остапчука, юрист Кристина Горняк, впервые подтвердила официальный развод с шоуменом. Также мы рассказывали, что Владимир Остапчук озвучил на украинском языке персонажа видеоигр Супер Марио в новом мультфильме.

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