Роббі Вільямс розповів про спробу суїциду та наркозалежність для нового фільму

Співак Роббі Вільямс у молодості. Фото: theststyle

На честь 25-річчя сольної кар'єри співака і актора Роббі Вільямса менш ніж за тиждень відбудеться прем'єра документального фільму про нього на Netflix. У стрічці він розповів шокуючі факти про своє життя, зокрема про те, як намагався покінчити з собою.

Про це пише Daily Mail.

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У фільмі про своє життя 49-річний Роббі Вільямс розповів про свої проблеми з психічним здоров’ям та наркозалежність. На піку своєї популярності співак мав депресії та тривоги. З 2006 по 2009 рік Вільямс боровся з агорафобією. Через соціальний тривожний розлад він три роки не виходив з дому.

Через свій емоційний стан Вільямс навіть наважився на самогубство і порізав собі зап’ястя, проте залишився живим.

Та були у житті знаменитості і ще темніші часи, які він насилу пам'ятає. Він вживав наркотики і алкоголь і не міг зупинитися.

"Я думав, що можу більше всього нюхати, приймати найбільше таблеток, пити найбільше, я вважав, що це моя суперсила. Ти відчуваєш себе безсмертним у дурмані. Я не знав, що це швидкий шлях до смерті. Лише потім я зрозумів, що ледь не помер", — розповів Роббі Вільямс в інтерв'ю для фільму.

Через наркотики співак міг не спати днями. Найдовше він не спав 144 години — 6 днів.

У 4-серійному фільмі, який вийде 8-го листопада на платформі Netflix, Роббі Вільямс розповів про свій шлях і боротьбу з залежностями і захворюваннями.

А також своє життя зараз: стосунки з дружиною, виховання чотирьох дітей і бізнес.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розповіла про наркотичну залежність, що ледь не вбила її.

Також ми писали, що небезпечна хвороба змусила Роббі Вільямса зупинити концерт.