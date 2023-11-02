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Робби Уильямс рассказал о попытке суицида и наркозависимости для нового фильма

2 ноября 2023 21:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Робби Уильямс рассказал о попытке суицида и наркозависимости для нового фильма
Певец Робби Уильямс в молодости. Фото: theststyle
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В честь 25-летия сольной карьеры певца и актера Робби Уильямса менее чем через неделю состоится премьера документального фильма о нем на Netflix. В ленте он рассказал шокирующие факты о своей жизни, в том числе о том, как пытался покончить с собой.

Об этом пишет Daily Mail.

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В фильме о своей жизни 49-летний Робби Уильямс рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем и наркозависимостью. На пике своей популярности у певца были депрессии и тревоги. С 2006 по 2009 год Уильямс боролся с агорафобией. Из-за социального тревожного расстройства он три года не выходил из дома.

 

Из-за своего эмоционального состояния Уильямс даже решился на самоубийство и порезал себе запястье, однако остался жив.

Но были в жизни знаменитости и еще более темные времена, которые он с трудом помнит. Он употреблял наркотики и алкоголь и не мог остановиться.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я думал, что могу больше всего нюхать, принимать больше таблеток, пить больше всего, я считал, что это моя суперсила. Ты чувствуешь себя бессмертным в дурмане. Я не знал, что это быстрый путь к смерти. Лишь потом я понял, что едва не умер", — рассказал Робби Уильямс в интервью для фильма.

Из-за наркотиков певец мог бодрствовать сутками. Дольше всего он не спал 144 часа — 6 дней.

В 4-серийном фильме, который выйдет 8 ноября на платформе Netflix, Робби Уильямс рассказал о своем пути и борьбе с зависимостями и заболеваниями.

 

А также о своей жизни сейчас: отношениях с женой, воспитании четырех детей и бизнесе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, Наоми Кэмпбелл рассказала о наркотической зависимости, которая едва не убила ее.

Также мы писали, что опасная болезнь заставила Робби Уильямса приостановить концерт.

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