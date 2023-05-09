Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом: актеру 79 лет

Голливудский актер Роберт Де Ниро. Фото: REUTERS/JEENAH MOON

Голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, стал отцом в седьмой раз. Он сам объявил об этом, поправив репортера ET Canada, который сказал, что у актера шесть детей. Де Ниро заявил, что у него уже семеро детей.

Позже представитель актера подтвердил эту информацию изданию Page Six.

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Менеджер Роберта Де Ниро не уточнил пол ребенка и не назвал имя его матери. Впрочем, таблоиды пишут, что ею является нынешняя возлюбленная оскароносного актера, тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. Накануне женщина попала в объективы папарацци с круглым животом.

О романе Роберта и Тиффани впервые заговорили в 2021 году. Тогда они вместе отмечали день рождения актера во Франции. Позже они снова отправились в совместное путешествие, на этот раз уже в Испанию. Звездная пара познакомилась на съемках фильма "Стажер" в 2015 году.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен. Фото: Page Six

Роберт Де Ниро был дважды женат. В первом браке с актрисой Дайан Эбботт у него родилось двое детей — дочь Дрена и сын Рафаэль. Во втором, со светской львицей Грейс Хайтауэр, появились еще один сын и дочь. Также актер является отцом сыновей-близнецов, Джулиана и Аарона Кендрика, от бывшей возлюбленной Туки Смит.

Разница между старшим и младшим ребенком Де Ниро — 51 год.

Напомним, ранее мы писали, что беременная голливудская актриса Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже большого животика. Также мы рассказывали, что британская актриса Бонни Райт, прославившаяся ролью Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о беременности.