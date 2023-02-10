Родственники Бритни Спирс заговорили о смерти певицы — в чем причина их беспокойства

Американская певица Бритни Спирс заставляет родственников волноваться

Психологическое состояние американской певицы Бритни Спирс уже давно вызывает обеспокоенность ее родственников и преданных поклонников. Такая чрезмерная забота уже не раз раздражала артистку. Не стала исключением и последняя попытка родственников помочь ей.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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По словам источника издания, приближенного к звездной семье, Бритни злоупотребляет психоактивными веществами, из-за которых ее состояние выходит из-под контроля. Певица якобы не пьет предназначенное ей лекарство, которое может его стабилизировать.

"Мы боимся, что она может умереть", — рассказал источник изданию.

Родственники сняли для Бритни дом, где она должна была жить два месяца под наблюдением специалистов. В этом участвовал ее муж, фитнес-модель Сэм Асгари, а также наблюдающие за ее состоянием менеджер и врачи. Родители и сыновья, с которыми у певицы плохие отношения, к этому не причастны.

Однако Бритни Спирс узнала об этом и отказалась переезжать. При этом она согласилась встретиться со специалистом, с которым поговорила на прошлой неделе. Что это был за врач, не уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс обиделась на звезду культового сериала "Все женщины ведьмы", американскую актрису Алиссу Милано. Также мы рассказывали, что муж Спирс, который является мусульманином, погрузился в ледяную прорубь.