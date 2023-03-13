Роднянський пояснив, чому Зеленському не дали виступити на премії "Оскар"

Режисер та продюсер Олександр Роднянський

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. У соцмережах активно обговорюється перемога документального фільму "Навальний" канадського режисера Деніела Роера про російського опозиціонера Олексія Навального. А також той факт, що Президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі".

Це у своєму Instagram прокоментував режисер та продюсер Олександр Роднянський.

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За його словами, цьогорічна церемонія була однією з найкращих за всю історію премії "Оскар". Все насамперед через гуманістичне послання світу від багатонаціональної глобальної кіноіндустрії. Від людей різних рас, політичних переконань, релігій, суспільних позицій.

Втім, у коментарях багато підписників продюсера не розділили його захват. Здебільшого через те, що Володимиру Зеленському не дали слово на церемонії. З цього приводу у Роднянського є своя думка.

"Ніколи за всю 95-річну історію "Оскара", під час світових воєн та тих, що вела Америка, на церемонії не виступав американський президент. Не кажучи вже про іноземних. "Оскар" завжди говорить про мир та політику через кіно. Це його позиція. Я лише поясню вам логіку. Ви маєте право не погоджуватися", — написав 61-річний Роднянський.

Хто такий Олександр Роднянський

Народився в Києві. Закінчив факультет кінорежисури Київського університету театру, кіно і телебачення. Почав свою кар'єру на кіностудії "Київнаукфільм". В той час він знімав документальні фільми про екологію і політику. Вони принесли йому понад 40 найпрестижніших нагород як на батьківщині, так і за кордоном.

Заснував телекомпанію 1+1, у 2002-2009 роках керував російською СТС Медіа. Роднянський — член Академії кінематографічного мистецтва і наук, чотири його фільми були номіновані на "Оскар" в категорії "Найкращій іноземний фільм": "Тисяча та один рецепт закоханого кулінара", "Схід-Захід", "Левіафан" та "Нелюбов".

Після початку повномасштабного вторгнення рф до України Роднянський засудив війну. Російський міністр оборони Сергій Шойгу вимагав виключити проєкти Роднянського "з культурної повістки росії". До лютого 2022 року жив у рф.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував те, що Президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі". Він назвав це "прикладом лицемірства". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.