Роднянский объяснил, почему Зеленскому не дали выступить на премии "Оскар"

Режиссер и продюсер Александр Роднянский

В Лос-Анджелесе состоялась 95 церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. В соцсетях активно обсуждается победа документального фильма "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра о российском оппозиционере Алексее Навальном. А также тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре".

Это в своем Instagram прокомментировал режиссер и продюсер Александр Роднянский.

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По его словам, нынешняя церемония была одной из лучших за всю историю премии "Оскар". Все, прежде всего, из-за гуманистического послания мира от многонациональной глобальной киноиндустрии. От людей разных рас, политических убеждений, религий, общественных позиций.

Впрочем, в комментариях многие подписчики продюсера не разделили его восторг. В основном потому, что Владимиру Зеленскому не дали слово на церемонии. На этот счет у Роднянского есть свое мнение.

"Никогда за всю 95-летнюю историю "Оскара", во время мировых войн и тех, которые вела Америка, на церемонии не выступал американский президент. Не говоря уже об иностранных. "Оскар" всегда говорит о мире и политике через кино. Это его позиция. Я только объясню вам логику. Вы имеете право не соглашаться", — написал 61-летний Роднянский.

Кто такой Александр Роднянский

Родился в Киеве. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского университета театра, кино и телевидения. Начал свою карьеру на киностудии "Киевнаукфильм". В то время он снимал документальные фильмы об экологии и политике. Они принесли ему более 40 самых престижных наград как на Родине, так и за границей.

Учредил телекомпанию 1+1, в 2002-2009 годах руководил российской СТС Медиа. Роднянский — член Академии кинематографического искусства и наук, четыре его фильма были номинированы на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм": "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", "Восток-Запад", "Левиафан" и "Нелюбовь".

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Роднянский осудил войну. Российский министр обороны Сергей Шойгу потребовал исключить проекты Роднянского из "культурной повестки россии". До февраля 2022 года жил в рф.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике то, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на "Оскаре". Он назвал это "примером лицемерия". Также мы рассказывали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.