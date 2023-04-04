Рокер, від якого перед весіллям пішла Авріл Лавін, зробив гучну заяву

Співачка Авріл Лавін та рок-музикант Mod Sun

Наприкінці лютого канадська співачка Авріл Лавін розірвала заручини з рок-музикантом Mod Sun. Артистка почала зустрічатися з репером Tyga.

Тривалий час екснаречений Авріл мовчав, втім зробив гучну заяву, повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

В березні минулого року рок-музикант Mod Sun зробив пропозицію канадській співачці Авріл Лавін. У закоханих все було прекрасно, вони публікували спільні фото та планували весілля. Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі. Втім, виявилось, вона пішла від рокера до репера Tyga.

Mod Sun повідомив, що йому потрібна була серйозна підтримка під час публічного розриву з тепер уже колишньою нареченою. Рокер відіграв концерт у Лос-Анджелесі і на сцені звернувся до шанувальників. Він зізнався, що саме вони врятували його життя, і були підтримкою упродовж останніх шість тижнів, які він провів в турне. Також музикант зазначив, що його життя кардинально змінилось після зіркового розставання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Авріл Лавін і Tyga завітали на вечірку Mugler X Hunter Schafer під час нещодавнього Тижня моди у Парижі. Вони тримались за руки, як пара, не відходили одне від одного. І щоб вже стовідсотково підтвердити свої стосунки — поцілувались на очах у десятків свідків.