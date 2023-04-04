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Рокер, от которого перед свадьбой ушла Аврил Лавин, сделал громкое заявление

4 апреля 2023 10:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Аврил Лавин и рок-музыкант Mod Sun
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце февраля канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рок-музыкантом Mod Sun. Артистка начала встречаться с рэпером Tyga.

Долгое время бывший жених Аврил молчал, впрочем, сделал громкое заявление, сообщает издание TMZ.

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Подробности

В марте прошлого года рок-музыкант Mod Sun сделал предложение канадской певице Аврил Лавин. У влюбленных все было прекрасно, они публиковали фото и планировали свадьбу. О своей помолвке с 35-летним рок-музыкантом Mod Sun Аврил в последнее время не рассказывала. До этого 38-летняя певица была дважды замужем. Впрочем, оказалось, она ушла от рокера к рэперу Tyga.

Mod Sun сообщил, что ему нужна была серьезная поддержка при публичном разрыве с теперь уже бывшей невестой. Рокер отыграл концерт в Лос-Анджелесе и на сцене обратился к поклонникам. Он признался, что именно они спасли его жизнь, и были поддержкой последние шесть недель, которые он провел в турне. Также музыкант отметил, что его жизнь кардинально изменилась после звездного расставания.

Напомним, ранее мы писали, что Аврил Лавин и Tyga посетили вечеринку Mugler X Hunter Schafer во время недавней Недели моды в Париже. Они держались за руки, как пара, не отходили друг от друга. И чтобы уже полностью подтвердить свои отношения — поцеловались на глазах десятков свидетелей.

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