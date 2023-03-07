Авріл Лавін, яка розірвала заручини, підловили за поцілунком з відомим репером
Минулого місяця канадська співачка Авріл Лавін розірвала заручини з рок-музикантом Mod Sun. Водночас артистку побачили з репером Tyga в одному з найпопулярніших серед знаменитостей ресторанів Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) NOBU. Підтвердження їхнього роману не було до того моменту, як їх підловили папараці в Європі.
Про це повідомляє таблоїд TMZ.
-
Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс
-
Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі
-
Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко
-
Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина
-
Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії
-
Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману
-
МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко
-
В Одесі буде чутно вибух: в чому причина
-
Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею
-
Українці заборгували мільярди за електрику: які можливі наслідки
Деталі
Авріл і Tyga завітали на вечірку Mugler X Hunter Schafer під час Тижня моди у Парижі. Вони тримались за руки, як пара, не відходили одне від одного. І щоб вже стовідсотково підтвердити свої стосунки — поцілувались на очах у десятків свідків. Серед яких були й папараці.
Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. А розрив стосунків навіть ніяк не прокоментувала. Музикант освідчився Лавін у березні минулого року в Парижі після року стосунків. Символічно, що саме в цьому місті вперше публічно поцілувалась співачка з новоспеченим бойфрендом. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі.
Щодо Tyga, то в нього не має зараз серйозних стосунків. До цього він зустрічався з зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталась ще 2017 року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колумбійська співачка Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з іспанським футболістом Жераром Піке. Також ми розповідали, що американська акторка Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly.
Фото: TMZ