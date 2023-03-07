Авріл Лавін, яка розірвала заручини, підловили за поцілунком з відомим репером

Канадська співачка Авріл Лавін

Минулого місяця канадська співачка Авріл Лавін розірвала заручини з рок-музикантом Mod Sun. Водночас артистку побачили з репером Tyga в одному з найпопулярніших серед знаменитостей ресторанів Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) NOBU. Підтвердження їхнього роману не було до того моменту, як їх підловили папараці в Європі.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Авріл і Tyga завітали на вечірку Mugler X Hunter Schafer під час Тижня моди у Парижі. Вони тримались за руки, як пара, не відходили одне від одного. І щоб вже стовідсотково підтвердити свої стосунки — поцілувались на очах у десятків свідків. Серед яких були й папараці.

Про свої заручини з 35-річним рок-музикантом Mod Sun Авріл останнім часом не розповідала. А розрив стосунків навіть ніяк не прокоментувала. Музикант освідчився Лавін у березні минулого року в Парижі після року стосунків. Символічно, що саме в цьому місті вперше публічно поцілувалась співачка з новоспеченим бойфрендом. До цього 38-річна співачка була двічі в шлюбі.

Щодо Tyga, то в нього не має зараз серйозних стосунків. До цього він зустрічався з зіркою шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер. Втім парочка розсталась ще 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колумбійська співачка Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з іспанським футболістом Жераром Піке. Також ми розповідали, що американська акторка Меган Фокс повернулась в Instagram та прокоментувала чутки про зради Machine Gun Kelly.

Фото: TMZ