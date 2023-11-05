Росіяни хочуть відібрати бізнес Софії Ротару в Криму

Українська співачка Софія Ротару. Фото: скриншот з відео

Росіяни хочуть відібрати бізнес української співачки Софії Ротару в тимчасово окупованому Криму. Вона є власницею готелю в центрі Ялти.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Бізнес Ротару в Криму

За інформацією росЗМІ, готель української співачки в Криму можуть націоналізувати і реалізувати на торгах. Ротару намагається продати бізнес, знижуючи цінник і обдзвонюючи тих, хто цікавився купівлею раніше.

Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Офіційно "Вілла Софія" не приймає гостей з 2019 року. Клубний готель закритий на реновацію. Однак за інформацією ЗМІ, він не працює через проблеми з документами.

Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

"Як розповіли нам рієлтори, судячи з ціни та непублічного продажу, розлучатися з готелем власниця не хотіла, лише вдавала, що позбувається майна в Росії. Переписала "Віллу" на сина, оцінила в 2,5 млрд рублів — майже втричі вище реальної ринкової ціни. Плюс розпорядилася не афішувати продаж. Інтересанти були, але понад 890 млн ніхто з них не пропонував", — пише росЗМІ.

Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Ротару хоче продати готель за 25 млн євро, однак вона погоджується на торг.

Бізнес Софії Ротару в Криму. Фото: росЗМІ

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Ялті продали націоналізовану квартиру Олени Зеленської. До аукціону допустили двох учасниць, перемогла Ольга Липовецька.

Також ми писали, що український телеведучій і блогер Слава Дьомін розповів, де зараз перебуває співачка Софія Ротару. За його словами, саме молодша сестра артистки Ауріка розкрила правду стосовно того, де зараз проживає її родичка.