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Россияне хотят отобрать бизнес Софии Ротару в Крыму

5 ноября 2023 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне хотят отобрать бизнес Софии Ротару в Крыму
Украинская певица София Ротару. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне хотят отобрать бизнес украинской певицы Софии Ротару во временно оккупированном Крыму. Она является владелицей гостиницы в центре Ялты.

Об этом сообщают росСМИ.

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Бизнес Ротару в Крыму

По информации росСМИ, отель украинской певицы в Крыму могут национализировать и реализовать на торгах. Ротару пытается продать бизнес, снижая ценник и обзванивая тех, кто интересовался покупкой ранее.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Официально "Вилла София" не принимает гостей с 2019 года. Клубный отель закрыт на реновацию. Однако по информации СМИ, он не работает из-за проблем с документами.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

"Как рассказали нам риелторы, судя по цене и непубличной продаже, расставаться с отелем владелица не хотела, лишь делала вид, что избавляется от имущества в России. Переписала "Виллу" на сына, оценила в 2,5 млрд рублей — почти в три раза выше реальной рыночной цены. Плюс распорядилась не афишировать продажу. Интересанты были, но больше 890 млн никто из них не предлагал", — пишет росСМИ.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ

Ротару хочет продать отель за 25 млн евро, однако она соглашается на торг.

Бизнес Софии Ротару в Крыму
Бизнес Софии Ротару в Крыму. Фото: росСМИ
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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в Ялте была продана национализированная квартира Елены Зеленской. К аукциону были допущены две участницы, победила Ольга Липовецкая.

Также мы писали, что украинский телеведущий и блогер Слава Демин рассказал, где сейчас находится певица София Ротару. По его словам, именно младшая сестра артистки Аурика раскрыла правду по поводу того, где сейчас проживает ее родственница.

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