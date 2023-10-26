Де насправді зараз Софія Ротару — Слава Дьомін розкрив правду

Українська співачка Софія Ротару у своєму рідному селі Маршинці. Фото: Instagram Софії Ротару

Український телеведучій і блогер Слава Дьомін розповів, де зараз перебуває співачка Софія Ротару. За його словами, саме молодша сестра артистки Ауріка розкрила правду стосовно того, де зараз проживає її родичка.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Де зараз Софія Ротару

За словами ведучого, молодша сестра відомої артистки Ауріка розповіла правду про місцеперебування Софії Ротару. Вона стверджує, що зараз її старша сестра перебуває на Київщині, де живе в будинку разом зі своїм сином Русланом Євдокименком.

Співачка Софія Ротару зі своєю сестрою Аурікою. Фото: Instagram Софії Ротару

"Багато говорили про те, що Ротару переїхала до Криму, росіяни говорили, що вона за кордоном, а ось Ауріка каже, що Софія Макарівна продовжує жити у своєму будинку під Києвом. Разом з нею живе син Руслан Євдокименко", — розповів Слава Дьомін.

Артистка Софія Ротару зі своїм сином Русланом Євдокименком. Фото: Instagram Софії Ротару

Також блогер зазначив, що нещодавно на офіційній сторінці Софії Ротару була інформація щодо того, що її акаунт в Італії, але потім вона зникла. Нещодавно також з’явився знімок Софії Ротару, де вона перебуває біля могили свого покійного коханого у Києві.

"Нещодавно в Instagram була інформація, що місце розташування акаунту Софії Ротару — це Італія, але потім ця локація зникла з профілю артистки. І, до речі, нещодавно з’явилося фото Софії Ротару з могили покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. А могила, до речі, у Києві", — також додав телеведучий.

Софія Ротару про війну в Україні

На початку повномасштабної війни українська артистка поділилася публікацією, в якій прокоментувала події. Зокрема, вона зазначила, що їй дуже сумно від того, що відбувається на території України.

"Незалежність і Свобода коштує дорого — це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних мешканців, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на частини! Я в Києві! Молюся за наших захисників і МИР в УКРАЇНІ! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо всією Україною йдуть жорстокі бої... Сил нам усім і Миру!" — зазначила Софія Ротару.

Коментар Софії Ротару щодо ситуації в Україні. Фото: скриншот з Instagram

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