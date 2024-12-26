Росіяни поширили фейкове інтерв'ю Андрія Данилка — реакція артиста

Росіяни використали фейкове інтерв'ю Данилка у своїй пропаганді
Російські пропагандисти у своїй роботі вдаються до найпринизливіших методів. Цього разу жертвою кіберзлочинців з РФ став шоумен Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки.
У своєму Instagram артист показав, як пропагандисти намагають використати його ім'я в своїх цілях.
Росіяни поширюють фейкове інтерв'ю Данилка
У мережі почав поширюватися фрагмент одного з інтерв'ю шоумена, в якому він нібито жаліється на політичну ситуацію в Україні та життя під час війни.
Однак насправді пропагандисти використали відеоряд із Данилком, зверху на який наклали фейковий переклад та написали, що "Вєрка Сердючка збаламутилася".
У своєму блогу шоумен відреагував на ролик та попередив фанів про те, що відео — черговий фейк російської пропаганди.
"Російські пропаг*ндони у відчаї пробивають чергове дно... "Перекладають" текст, якого не було. Чи здивований хто?", — написав Данилко.
Нагадаємо, схожа ситуація нещодавно сталася зі співачкою Іриною Федишин, яку кіберзлочинці "зробили" біженкою у США.
Також Леся Нікітюк попередила про шахраїв, які використовують її ім'я для наживи.
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