Росіяни поширили фейкове інтерв'ю Андрія Данилка — реакція артиста

Андрій Данилко. Фото: instagram.com/v_serduchka

Російські пропагандисти у своїй роботі вдаються до найпринизливіших методів. Цього разу жертвою кіберзлочинців з РФ став шоумен Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки.

У своєму Instagram артист показав, як пропагандисти намагають використати його ім'я в своїх цілях.

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Росіяни поширюють фейкове інтерв'ю Данилка

У мережі почав поширюватися фрагмент одного з інтерв'ю шоумена, в якому він нібито жаліється на політичну ситуацію в Україні та життя під час війни.

Однак насправді пропагандисти використали відеоряд із Данилком, зверху на який наклали фейковий переклад та написали, що "Вєрка Сердючка збаламутилася".

Андрій Данилко попередив про фейк росіян. Фото: instagram.com/v_serduchka

У своєму блогу шоумен відреагував на ролик та попередив фанів про те, що відео — черговий фейк російської пропаганди.

"Російські пропаг*ндони у відчаї пробивають чергове дно... "Перекладають" текст, якого не було. Чи здивований хто?", — написав Данилко.

Нагадаємо, схожа ситуація нещодавно сталася зі співачкою Іриною Федишин, яку кіберзлочинці "зробили" біженкою у США.

Також Леся Нікітюк попередила про шахраїв, які використовують її ім'я для наживи.