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Россияне использовали фейковое интервью Данилко в пропаганде

26 декабря 2024 10:57
Мария Покровская - Редактор
Россияне распространили фейковое интервью Андрея Данилко - реакция артиста
Андрей Данилко Фото: instagram.com/v_serduchka
Мария Покровская - Редактор

В этот раз жертвой киберпреступников из РФ стал шоумен Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки.

В своем Instagram артист показал, как пропагандисты пытаются использовать его имя в своих целях.

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В сети начал распространяться фрагмент одного из интервью шоумена, в котором он якобы жалуется на политическую ситуацию в Украине и во время войны.

Однако на самом деле пропагандисты использовали видеоряд с Данилко, сверху на который наложили фейковый перевод и написали, что "Верка Сердючка взбаламутилась".

Андрей Данилко предупредил о фейке россиян
Андрей Данилко предупредил о фейке россиян. Фото: instagram.com/v_serduchka

В своем блоге шоумен отреагировал на ролик и предупредил фанатов о том, что видео – очередной фейк российской пропаганды.

"Российские пропаг*ндоны в отчаянии пробивают очередное дно... "Переводят" текст, которого не было. Удивлен ли кто?", — написал Данилко.

Напомним, похожая ситуация недавно произошла с певицей Ириной Федишин, которую киберпреступники "сделали" беженкой в США.

Также Леся Никитюк предупредила о мошенниках, которые используют ее имя для наживы.

Андрей Данилко фейки пропаганда Верка Сердючка украинские звезды

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12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

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