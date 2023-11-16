Росіяни використовують фото відомої української співачки для пропаганди

Співачка FIÏNKA. Фото: instagram.com/fiinka_official

У тимчасово окупованому Мелітополі з'явилися пропагандистські листівки з фото української співачки FIÏNKA. Знімок використали без її дозволу.

Фото почали поширювати телеграм-канали.

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У Мелітополі з’явилася реклама юридичних послуг, в якій пропонують при зміні паспорта русифікувати прізвища. І наводять приклад: змінити українське прізвище Галушко на російський варіант Глушкова.

"Очистимося від нав’язаного українського нацизму", — написано на листівці.

Картинкою для дизайну реклами окупанти використали фото української співачки FIÏNKA: вона була фіналісткою Нацвідбору на Євробачення 2023.

Виконавиця, звісно, свого дозволу на використання її фотографії не давала. Вона прокоментувала своє фото на окупантській рекламі в Instagram.

Скриншот зі сторіс instagram.com/fiinka_official

"Як можна влупити фотографію максимально проукраїнської молодиці, гуцулки для заклику зміни прізвищ? Цікаво, чому саме моя фотоґрафія в сучасній інтерпретації Мини Мазайло? А, точно. Я ж в одному з інтервʼю сказала, шо я націоналістка. А тим каліцунам водно, шо нацистка, шо націоналістка. Але приємно стати обличчям українського нацизму", — написала FIÏNKA.

Вона також висловила сподівання, що саме нею будуть залякувати російськиз дітей.

"Йой, єк би то файно аби дітей мо@ких лякали Фінкою. "Нє будєш спать, прійдьот Фієнка і здуєт тебя трембітай". Пишу сей пост і доїдаю мальчіка в трусіках", — пожартувала співачка.

Через кілька годин соціальна мережа видалила пост FIÏNKA, як такий, що порушує правила спільноти.

Скриншот зі сторіс instagram.com/fiinka_official

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