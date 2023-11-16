Россияне используют фото известной украинской певицы для пропаганды

Певица FIÏNKA. Фото: instagram.com/fiinka_official

Во временно оккупированном Мелитополе появились пропагандистские открытки с фото украинской певицы FIÏNKA. Снимок использовали без разрешения исполнительницы.

Фото начали распространять телеграмм-каналы.

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В Мелитополе появилась реклама юридических услуг, в которой предлагают при смене паспорта русифицировать фамилию. И приводят пример: сменить украинскую фамилию Галушко на российский вариант Глушкова.

"Очистимся от навязанного украинского нацизма", — написано на открытке.

Картинкой для дизайна рекламы оккупанты использовали фото украинской певицы FIÏNKA: она была финалисткой Нацотбора на Евровидение 2023.

Исполнительница, конечно, своего разрешения на использование ее фотографии не давала. Она прокомментировала свое фото на оккупантской рекламе в Instagram.

Скриншот со сторис instagram.com/fiinka_official

"Как можно влупить фотографию максимально проукраинской молодицы, гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, почему именно моя фотография в современной интерпретации Мины Мазайло? А, точно. Я же в одном из интервью сказала, что я националистка. А тем кацапам все рано, что нацистка, что националистка. Но приятно стать лицом украинского нацизма", — написала FIÏNKA.

Она также выразила надежду, что именно ею будут запугивать русских детей.

"Ей, как бы это хорошо, чтобы русских детей пугали Фиинкой. "Не будешь спать, придет Фиинка и сдует тебя трембитой". Пишу этот пост и доедаю мальчика в трусиках", — пошутила певица.

Через несколько часов социальная сеть удалила пост FIÏNKA, как нарушающий правила сообщества.

Скриншот со сторис instagram.com/fiinka_official

Напомним, звездный путинист нажал красную кнопку в ядерном чемодане.

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