Зірковий путініст натиснув червону кнопку в ядерній валізі — відео

Пропутінський співак SHAMAN (Ярослав Дронов). Фото: росЗМІ

Один з найвідоміших пропагандистів нового покоління в російському шоу-бізнесі, співак SHAMAN, поширив наративи Кремля на багатомільйонну публіку. На федеральному "Первом канале" з нагоди місцевого дня народної єдності, які окупанти святкували в суботу, 4 листопада, показали його концерт. На ньому зірковий путініст зробив провокацію, яку залюбки понесли в маси телепродюсери.

Про це повідомляють росЗМі.

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Під час виконання пісні "Я русский" 31-річному путіністу винесли валізку з червоною кнопкою, яка явно символізує ту саму ядерну валізку. Зі словами "Я руський" SHAMAN ляснув по кнопці. Водночас з цим на сцені спалахнула піротехніка, а в небі почався салют.

Великий сольний концерт Ярослава Дронова (справжнє ім'я путиниста) відбувся на "Зеніт Арені" у вересні цього року. Тоді глядачами перформансу стали 60 тисяч людей. Після показу на "Первом канале" аудиторія цього символічного жесту російської пропаганди та актом чергового ядерного шантажу розширилася до мільйонів.

SHAMAN не вперше бере участь в масових пропагандистських заходах. Ба більше — він пише пісні, які потім записують інші зіркові путіністи. Також Дронов активно зустрічається з російськими військовими та хейтить Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський актор влаштував бійку в центрі Москви через війну в Україні. Також ми розповідали, що блогеру Олексію Дурнєву з підписниками вдалося скасувати плани проросійського коміка на Кіпрі.