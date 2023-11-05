Відома акторка розповіла, що зрадниця Байрак вважала Крим російським ще до анексії

Режисерка Оксана Байрак. Фото: Google

Українська режисерка Оксана Байрак зараз живе та активно працює в Росії. На одному з проєктів окупантів вона взяла псевдонім Фрося Касьян. Втім, як би вона не змінювала ім’я, багато земляків пам’ятають про співпрацю з нею та розповідають нові деталі з біографії зрадниці. Байрак згадала й 51-річна акторка Наталія Васько.

Вона дала відверте інтерв’ю виданню OBOZ.UA.

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Свого часу Васько знімалася у режисерки, яка втекла до Росії та знімає там тепер кіно для пропагандистських каналів. За словами Наталії, від початку повномасштабної війни вона аніскільки не здивувалася новині, що Байрак виїхала до країни-терориста.

"Влітку 2013 року я знімалася в неї у картині "Пізнє каяття". І на майданчику, коли зайшла мова про Крим, вона привселюдно заявила, що він "исконно русский". Я її видалила з друзів після того. І дуже дивувалася, що наші актори продовжували з нею працювати. Крім того, що вона імперіалістка, з нею було завжди дуже складно на знімальному майданчику — дуже гнобила і пригнічувала акторів. Чого йшли до неї? Її підтримували українські продюсери, брали фільми на телебачення", — зізналась Васько.

За словами Васько, вона познайомилася з Байрак на зйомках серіалу "Територія краси". Оксана там грала пацієнтку клініки пластичної хірургії, а Наталія — психологиню.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська Оксана Байрак обізвала українців. Також ми розповідали, що Байрак зізналась у любові до Санкт-Петербурга.