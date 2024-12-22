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Російська блогерка потрапила в скандал через привітання Усика

22 грудня 2024 18:54
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Путіністка Вікторія Боня приїхала на бій Олександра Усика та почала вибачатися
Російська блогерка Вікторія Боня. Фото: росЗМІ
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В ніч проти 22 грудня український боксер Олександр Усик захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі. Уродженець окупованого Криму переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші. До столиці Саудівської Аравії, де проходив бій, прилетіла російська блогерка, шоувумен Вікторія Боня, яка до повномасштабної війни працювала, зокрема, і в Україні. Через це її захейтили громадяни країни-терориста. 

Про це повідомляють росЗМІ та пабліки цієї країни. 

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Путіністка Вікторія Боня приїхала на бій Олександра Усика

Російська блогерка похвалилася зробленими після бою знімками з чемпіонським поясом Олександра Усика та привітала його з перемогою. Вона зазначила, що спортсмен гідний поваги.

Боня Усик
Росіянка Вікторія Боня в Ер-Ріяді на бою Усик проти Ф'юрі. Фото: росЗМІ

Втім, одразу путіністка опинилась під хейтом з боку російських підписників. Вони засудили Вікторію за те, що вона підтримала українця, який тим паче родом з Криму. Тепер Боню вимагають перевірити на спонсорування ЗСУ. Деякі з росіян заявили, що вже готують звернення зі скаргою на Боню до прокуратури. 

Згодом всі дописи з Ер-Ріяда блогерка видалила. Але і не промовчала та опублікувала виправдання. 

"Я завжди літала на різні бої по всьому світові та дуже люблю цей вид спорту. Як ніхто інший, я, живучи в Європі, відбиваюсь від хейта. І навіть в такий складний час розтягую саме прапор своєї країни Росії. Ось офіційна заява: я підтримую Росію", — заявила 45-річна путіністка. 

Зазначимо, що до 2022 року Вікторія Боня часто була в Києві, знімалась в різних проєктах на телебаченні. Після 24 лютого росіянка замовчала і війну не згадує. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідеру гурту "Пошлая Молли" заборонили в'їзд до ЄС на 10 років. Також ми розповідали, що російська співачка українського походження Ані Лорак спровокувала чутки про свою вагітність.

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