Российская блогер Виктория Боня. Фото: росСМИ

В ночь на 22 декабря украинский боксер Александр Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBO в сверхтяжелом весе. Уроженец оккупированного Крыма победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше. В столицу Саудовской Аравии, где проходил бой, прилетела российская блогер, шоувумен Виктория Боня, до полномасштабной войны работавшая, в частности, и в Украине. Поэтому ее захейтили граждане страны-террориста.

Об этом сообщают росСМИ и паблики этой страны.

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Российская блогер похвасталась сделанными после боя снимками с чемпионским поясом Александра Усика и поздравила его с победой. Она отметила, что спортсмен достоин уважения.

Россиянка Виктория Боня в Эр-Рияде на бою Усик против Фьюри. Фото: росСМИ

Впрочем, сразу путинистка оказалась под хейтом со стороны российских подписчиков. Они осудили Викторию за то, что она поддержала украинца, который, тем более, родом из Крыма. Теперь Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Некоторые из россиян заявили, что уже готовят обращение с жалобой на Боню в прокуратуру.

Впоследствии все публикации из Эр-Рияда блогер удалила. Но и не промолчала и опубликовала оправдание.

"Я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Как никто другой я, живя в Европе, отбиваюсь от хейта. И даже в такое сложное время растягиваю именно флаг своей страны России. Вот официальное заявление: я поддерживаю Россию", — заявила 45-летняя путинистка.

Отметим, что до 2022 года Виктория Боня часто была в Киеве, снималась в разных проектах по телевидению. После 24 февраля россиянка замолчала и войну не вспоминает.

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