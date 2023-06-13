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Российский актер Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины

13 июня 2023 18:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский актер Ефремов хотел попасть в "Вагнер" и воевать против Украины
Российский актер Михаил Ефремов. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за "пьяное смертельное" ДТП, хотел отправиться на войну добровольцем. Впрочем, 59-летнему путинисту, давно поддерживающему военную агрессию РФ против Украины, не разрешили ехать на фронт.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

После начала военной спецоперации частная военная компания (ПИК) "Вагнер" начала вербовать заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Им предлагают принять участие в боевых действиях в обмен на помилование, снятие судимости и денежные выплаты.

По словам одного из самых неадекватных пропагандистов, актера Ивана Охлобыстина, такой возможностью хотел воспользоваться и Ефремов.

"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Он действительно очень хороший человек, но так бывает", — заявил Охлобыстин.

ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года. Путинист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля, с которым столкнулся актер, скончался в больнице.

Ефремов отбывает восьмилетний срок за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области. Актер должен выйти на свободу в 2027 году, однако надеется на условно-досрочное увольнение. Если, конечно, к тому времени эта область не станет народной республикой, а РФ не распадется в результате поражения в войне.

Осужденный актер Михаил Ефремов. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский певец Стас Пьеха был госпитализирован в Москве. Также мы рассказывали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе.

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