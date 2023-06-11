Пропутінського онука Едіти П'єхи госпіталізували

Російський співак Стас П'єха. Фото: Google

Пропутінський співак Стас П’єха, який із самого початку російської військової агресії проти України 2014 року підтримує режим Кремля, потрапив до лікарні. У 42-річного виконавця виявили проблеми із серцем.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вночі путіністу стало зле і йому негайно викликали швидку. Лікарі наполягли на екстреній госпіталізації та одразу ж поклали Стаса до реанімації. Онук відомої радянської співачки Едіти П’єхи перебуває в одній з московських лікарень. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Про проблеми зі здоров'ям пропагандист сам розповів у соцмережах: він опублікував фотографії з карети швидкої допомоги, а пізніше додав знімок з лікарні, на якому позував з медичним обладнанням.

"Несподівано я знову злякався за життя і відчув його безперечну цінність, хоч і розумів можливі вердикти, бо моя кардіограма не влаштувала бригади швидкої допомоги. Мене доправили до Боткінської лікарні, де провели повний набір серцевих досліджень", — повідомив путініст.

Російський співак Стас П'єха в лікарні. Скриншот: росЗМІ

Зазначимо, що ще 2015 року Стас П'єха виконав своєрідну "оду" "гуманітарним конвоям", які Російська Федерація регулярно відправляла на окуповані Донецьку та Луганські області.

У 2018 році був довіреною особою кандидата у мери Москви Сергія Собяніна. На початку 2023-го внесено до списку санкцій України, що передбачає блокування активів, повне припинення комерційних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань співака.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський співак та актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі. Також ми розповідали, що російська акторка Яна Троянова назвала життя у РФ пеклом та повідомила, куди втекла з "болот".