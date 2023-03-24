Російський гурт "Бі-2" дасть концерт у Туреччині для допомоги ЗСУ

Гурт "Бі-2"

Учасники гурту "Бі-2" раніше висловили підтримку Україні, але продовжували жити в росії. Згодом рок-гурт виїхав до Туреччини заради іноземної аудиторії. Артисти вирішили влаштувати концерт, щоб зібрати гроші для України.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Що відомо

Зазначається, що друг групи та російський актор Анатолій Білий, родом з України, зізнався, що "Бі-2" частину коштів з виступів віддають ЗСУ. Наразі Олександр та Ігор готуються до нових концертів у турецькому місті Кемер, які відбудуться з 19 по 23 квітня.

"Життя триває! На зло ворогам! Дорогі друзі, влаштуймо справжні ульотні канікули! Від "Бі-2" буде цілих два унікальних концерти в акустичній та електричній версії, програма яких ще не була представлена раніше!" — поділився Анатолій Білий у своїх соцмережах.

Його шанувальники запитали, навіщо в такий час влаштовувати веселощі, на що артист попросив людей "думати головою".

"Частину грошей від концертів хлопці віддають на допомогу Україні. Вони не афішують це. Просто роблять. Більше мені вам нічого сказати", — написав Білий.

Нагадаємо, 20 березня Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом. Він провів концерти в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюк. Виступи пройшли за ініціативи руху "Культурний десант".

Концерти влаштували на невеликих майданчиках з мінімальною кількістю апаратури. Але, за словами Скрипки, головним було обмінятись потужною енергією із людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.