Російський гурт "Бі-2" дасть концерт у Туреччині для допомоги ЗСУ
Учасники гурту "Бі-2" раніше висловили підтримку Україні, але продовжували жити в росії. Згодом рок-гурт виїхав до Туреччини заради іноземної аудиторії. Артисти вирішили влаштувати концерт, щоб зібрати гроші для України.
Про це повідомляє "Обозреватель".
-
Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря
-
Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу
-
Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду
-
ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ
-
Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується
-
Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї
-
Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України
-
Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина
-
Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot
-
Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту
Що відомо
Зазначається, що друг групи та російський актор Анатолій Білий, родом з України, зізнався, що "Бі-2" частину коштів з виступів віддають ЗСУ. Наразі Олександр та Ігор готуються до нових концертів у турецькому місті Кемер, які відбудуться з 19 по 23 квітня.
"Життя триває! На зло ворогам! Дорогі друзі, влаштуймо справжні ульотні канікули! Від "Бі-2" буде цілих два унікальних концерти в акустичній та електричній версії, програма яких ще не була представлена раніше!" — поділився Анатолій Білий у своїх соцмережах.
Його шанувальники запитали, навіщо в такий час влаштовувати веселощі, на що артист попросив людей "думати головою".
"Частину грошей від концертів хлопці віддають на допомогу Україні. Вони не афішують це. Просто роблять. Більше мені вам нічого сказати", — написав Білий.
Нагадаємо, 20 березня Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом. Він провів концерти в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюк. Виступи пройшли за ініціативи руху "Культурний десант".
Концерти влаштували на невеликих майданчиках з мінімальною кількістю апаратури. Але, за словами Скрипки, головним було обмінятись потужною енергією із людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.