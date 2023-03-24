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Российская группа "Би-2" даст концерт в Турции для помощи ВСУ

24 марта 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Группа "Би-2"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Участники группы "Би-2" ранее выразили поддержку Украине, но продолжали жить в россии. Впоследствии рок-группа выехала в Турцию ради иностранной аудитории. Артисты решили устроить концерт, чтобы собрать деньги для Украины.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Что известно

Отмечается, что друг группы и российский актер Анатолий Белый, родом из Украины, признался, что "Би-2" часть средств от выступлений отдают ВСУ. Александр и Игорь готовятся к новым концертам в турецком городе Кемер, которые состоятся с 19 по 23 апреля.

"Жизнь продолжается! Назло врагам! Дорогие друзья, устроим настоящие улетные каникулы! От "Би-2" будет целых два уникальных концерта в акустической и электрической версии, программа которых еще не была представлена раньше!" — поделился Анатолий Белый в своих соцсетях.

Его поклонники спросили, зачем в такое время устраивать веселье, на что артист попросил людей "думать головой".

"Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать", — написал Белый.

Напомним, 20 марта Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом. Он провел концерты в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюк. Выступления прошли по инициативе движения "Культурный десант".

Концерты устроили на небольших площадках с минимальным количеством аппаратуры. Но, по словам Скрипки, главным было обменяться мощной энергией с людьми, рискующими своей жизнью ради нашей свободы.

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