Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олійник повідомив, кому належать права на пісню "Девочка Оля", яку переспівав Дантес arrow

Олійник повідомив, кому належать права на пісню "Девочка Оля", яку переспівав Дантес

28 липня 2023 07:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олійник повідомив, кому належать права на пісню "Девочка Оля", яку переспівав Дантес
Колишні учасники гурту "ДиО.фильмы" Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Два тижні тому шоумен Володимир Дантес переклав на українську хіт "Девочка Оля", який він записав ще 2008 року на "Фабриці зірок-2", а потім співав в складі гурту "ДиО.фильмы" з Вадимом Олійником. Останній не промовчав та повідомив, чи буде робити свою версію композиції.

Про це Вадим розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Київ Пасажирський".

Читайте також:

Чи співатиме Олійник про Олю

Одразу на початку випуску проєкту "Жахливі жарти", ведучий прокоментував реліз україномовної версії хіта від Дантеса, та запитав, чи є в Олійника права на виконання цієї композиції.

"Права належать компанії Talant Group, тобто Наталії Могилевській. Але право на переаранжування і випускання пісні мають і я, і Володимир. Але я цього робити не буду", — зізнався Вадим. 

За кілька місяців до початку повномасштабної війни права на пісню "Девочка Оля" Володимиру Дантесу передала його експродюсерка, Наталія Могилевська. Це стало її  подарунком молодому артисту, який того дня відіграв великий концерт в Києві. 

Нова версія Дантеса

Оригінальна версія від "ДиО.фильмы"

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових. Також ми розповідали, що Вадим Олійник, який виступає під псевдонімом OLEYNIK, випустив нову композицію  "Світанок". Вона стала першою піснею артиста за майже рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз