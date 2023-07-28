Олійник повідомив, кому належать права на пісню "Девочка Оля", яку переспівав Дантес

Колишні учасники гурту "ДиО.фильмы" Фото: Google

Два тижні тому шоумен Володимир Дантес переклав на українську хіт "Девочка Оля", який він записав ще 2008 року на "Фабриці зірок-2", а потім співав в складі гурту "ДиО.фильмы" з Вадимом Олійником. Останній не промовчав та повідомив, чи буде робити свою версію композиції.

Про це Вадим розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Київ Пасажирський".

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Чи співатиме Олійник про Олю

Одразу на початку випуску проєкту "Жахливі жарти", ведучий прокоментував реліз україномовної версії хіта від Дантеса, та запитав, чи є в Олійника права на виконання цієї композиції.

"Права належать компанії Talant Group, тобто Наталії Могилевській. Але право на переаранжування і випускання пісні мають і я, і Володимир. Але я цього робити не буду", — зізнався Вадим.

За кілька місяців до початку повномасштабної війни права на пісню "Девочка Оля" Володимиру Дантесу передала його експродюсерка, Наталія Могилевська. Це стало її подарунком молодому артисту, який того дня відіграв великий концерт в Києві.

Нова версія Дантеса

Оригінальна версія від "ДиО.фильмы"

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт O.Torvald презентував мініальбом з голосовими повідомленнями військових. Також ми розповідали, що Вадим Олійник, який виступає під псевдонімом OLEYNIK, випустив нову композицію "Світанок". Вона стала першою піснею артиста за майже рік.