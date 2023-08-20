Российский певец Максим Покровский активно поддержал Украину: что он сделал

Российский певец Максим Покровский. Фото:

Лидер российской рок-группы "Ногу свело!" певец Максим Покровский на своих выступлениях проводит сбор средств в помощь Украине.

Соответствующее видео с его обращением на одном из выступлений опубликовано в сети.

Читайте также:

В России Максим Покровский считается иностранным агентом

Он призвал своих поклонников присылать помощь, которая пойдет на покупку скорых, мобильных госпиталей, лекарств, медоборудования и пожарных машин.

"Да, я знаю, что многие украинцы гнут всех россиян под одну гребенку, но многие россияне очень переживают... Нет, не так. Которые не только очень переживают из-за того, что творит их страна, но и пытаются помочь Украине чем только могут ", — говорится в описании видео.

Ранее мы рассказывали, что украинский певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в ДТП. Этот день он назвал вторым своим днем рожденья.

Напомним, свою новую композицию именно на украинском языке презентовал латвийский певец Маркус Рива.