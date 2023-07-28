Латиш Маркус Ріва заспівав українською та презентував новий кліп

Співак Маркус Ріва. Фото: Instagram/markusriva

Не тільки українські музиканти записують нові пісні (або ж перезаписують російськомовні хіти) державною мовою. Іноземні зірки також висловлюють підтримку нашій країні українською. П’ятниця — день прем’єр у виконавців. Свою нову композицію саме українською мовою презентував латвійський співак Маркус Ріва.

Кліп на новий трек з’явився на його YouTube-каналі.

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Підтримка України з Латвії

"Сьогодні я хочу представити вам, мій новий реліз підтримки MADE in UA. Саме українською мовою. Я і народ Латвії завжди з вами", — прокоментував прем’єру 36-річний Маркус.

В кліпі на динамічну композицію Ріва позує на камеру в компанії пухнастої киці. Майже без акценту, виконавець співає про кохання та половинку з України.

Репостом сторіз в соцмережах реліз пісні Маркуса підтримали співачки Світлана Лобода, Мята, шоумен Геннадій Вітер та інші. Першими свої лайки та коментарі залишили хореограф-постановник Руслан Махов, співак Роман Скорпіон та інші зіркові підписники Ріви.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Вадим Олійник повідомив, кому належать права на композицію "Девочка Оля", яку напередодні переспівав Володимир Дантес.

Також ми розповідали, що народний артист України Павло Зібров презентував новий гімн кохання, присвячений роз'єднаним серцям.