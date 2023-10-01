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Ротару, Каменських, Монатік та інші зірки вітають з Днем захисників та захисниць

1 жовтня 2023 13:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ротару, Каменських, Монатік та інші зірки вітають з Днем захисників та захисниць
Захисники та захисниці України. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників та захисниць України. Представники шоу-бізнесу публікують фото, відео та картинки з привітаннями наших героїв.

Новини.LIVE розкаже, які слова сказали нашим героям різножанрові артисти у своїх соцмережах. 

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Тіна Кароль

"Шана героям, шана вам! Ви герої сьогодення, ви приклад. Ризикуючи кожної хвилини заради Батькіщини. Ви натхнення. Уклін. І бажаю вам незламної волі і неперможної надії. Дякуємо за захист", — промовила у відео співачка.

Привітання від Тіни Кароль. Скриншот: Instagram/tina_karol

Дмитро Монатік (Monatik)

Співак також записав відео й опублікував фото з одного свого шоу, під час якого на екрані з'явився надпис "Слава ЗСУ".

"Неймовірні наші захисники та захисниці, я вам дуже дякую від усієї душі, від усієї нашої команди за вашу працю, за вашу сміливість. За те, що нам даруєте сміливість і сили. За те, що даруєте віру в наступний день нашого майбутнього. Те що ви робите це неймовірно, ми це дуже поважаємо, цінуємо. Ми з вами душею. І робимо все можливе, що бути корисними хоч якось, допомагати всім, чим ми можемо. Низький уклін", — сказав Дмитро.

Привітання від Дмитра Монатіка. Скриншот: Instagram/monatik_official/

Настя Каменських (NK)

Співачка опублікувала безліч маленьких прапорців, які розташовані на Майдані Незалежності в Києві. На кожному з них написане ім'я полеглого захисника та захисниці. 

"В цей день хочу привітати всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. І ми впевнені, що завдяки таким Героям і Героїням, як Ви, нас точно чекає Перемога! І давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'ять всіх полеглих Героїв України в сьогоднішній війні, та всім тим, хто боровся за свободу України протягом століть", — написала співачка.

Камалія

Співачка опублікувала фото з захисниками, обличчя яких сховала під смайликами. 

"Вітаю зі святом, наші захисники і захисниці! Хай матінка Божа оберігає вас своїм покровом! Молюсь, як і кожен українець, про найголовніше", — написала артистка, натякаючи на найскорішу перемогу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталка Денисенко

Акторка опублікувала фотографію зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який захищає нашу країну в лавах ЗСУ. 

"Безмежна вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом/ Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію що це не тільки для мене… Пишаюся тобою і люблю тебе! Хочеться, щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм", — написала Денисенко.

Леся Нікітюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Софія Ротару

Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Потап

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Олександр Ярмак (Yarmak)

Скриншот: Instagram/yarmak_music

Женя Галич (O.Torvald)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Катерина Осадча

"Цей день випалений на серці гордістю, сумом, жалем втрат і звитягою. Наші захисники і захисниці, ви ті, на кому тримається наша країна! Немає тих слів і тих почуттів, які б висловили вдячність за все те, що ви робите заради України і заради кожного з нас! Ми в неймовірному боргу перед кожним з вас. Сьогодні і щодня не втомлюйтеся дякувати нашим Героям, коли бачите на вулицях, не соромтеся підходити і дякувати особисто. Я точно знаю, що це дуже потрібно", — написала телеведуча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Віталій Козловський з ЗСУ дав поради цивільним, як привітати захисників та захисниць. Також ми розповідали про представників шоу-бізнесу, які служать у ЗСУ.

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