Ротару, Каменских, Монатик и другие звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц

Защитники и защитницы Украины. Фото: Google

Сегодня, 1 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. Представители шоу-бизнеса публикуют фото, видео и картинки с поздравлениями наших героев.

Новини.LIVE расскажет, какие слова сказали нашим героям разножанровые артисты в своих соцсетях.

Читайте также:

Тина Король

"Уважение героям, уважение вам! Вы герои настоящего, вы пример. Рискуя каждую минуту ради Родины. Вы вдохновение. Поклон. И желаю вам несгибаемой воли и непобедимой надежды. Спасибо за защиту", — сказала в видео певица.

Поздравление от Тины Кароль. Скриншот: Instagram/tina_karol

Дмитрий Монатик (Monatik)

Певец также записал видео и опубликовал фото из одного своего шоу, во время которого на экране появилась надпись "Слава ВСУ".

"Невероятные наши защитники и защитницы, я вас очень благодарю от всей души, от всей нашей команды за ваш труд, за вашу смелость. За то, что нам дарите смелость и силы. За то, что дарите веру в следующий день нашего будущего. То, что вы делаете — это невероятно, мы это очень уважаем, ценим. Мы с вами душой. И делаем все возможное, что быть полезными хоть как-то, помогать всем, чем мы можем. Низкий поклон", — сказал Дмитрий.

Поздравление от Дмитрия Монатика. Скриншот: Instagram/monatik_official/

Настя Каменских (NK)

Певица опубликовала множество маленьких флажков, расположенных на Майдане Независимости в Киеве. На каждом из них написано имя павшего защитника и защитницы.

"В этот день хочу поздравить всех мужчин, ребят, женщин и девушек, всех тех, кто стоит на защите нашей Родины. Вы сильны, стойки, смелы и храбры. И мы уверены, что благодаря таким Героям и Героиням, как Вы, нас точно ждет Победа! И давайте почтим минутой молчания память всех павших Героев Украины в сегодняшней войне, и всех тех, кто боролся за свободу Украины на протяжении веков", — написала певица.

Камалия

Певица опубликовала фото с защитниками, лица которых спрятала под смайликами.

"Приветствую с праздником, наши защитники и защитницы! Пусть матушка Божья оберегает вас своим покровом! Молюсь, как и каждый украинец, о самом главном", — написала артистка, намекая на скорейшую победу.

Наталья Денисенко

Актриса опубликовала фотографию со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, который защищает нашу страну в рядах ВСУ.

"Безграничная благодарность всем кто приближает нашу жизнь под мирным небом/ Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю что это не только для меня… Горжусь тобой и люблю тебя! Хочется, чтобы скорей наступила наша победа и мы поздравляли наших парней с другим настроением", — написала Денисенко.

Леся Никитюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

София Ротару

Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Потап

Александр Ярмак (Yarmak)

Скриншот: Instagram/yarmak_music

Женя Галич (O.Torvald)

Екатерина Осадчая

"Этот день выжжен на сердце гордостью, грустью, жалостью потерь и победой. Наши защитники и защитницы, вы те, на ком держится наша страна! Нет тех слов и тех чувств, которые выразили бы благодарность за все то, что вы делаете ради Украины и ради каждого из нас! Мы в невероятном долге перед каждым из вас. Сегодня и каждый день не уставайте благодарить наших Героев, когда видите на улицах, не стесняйтесь подходить и благодарить лично. Я точно знаю, что это очень нужно", — написала телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что певец Виталий Козловский из ВСУ дал советы гражданским, как поздравить защитников и защитниц. Также мы рассказывали о представителях шоу-бизнеса, которые служат в ВСУ.