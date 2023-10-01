Козловський з ЗСУ дав поради цивільним, як привітати захисників та захисниць

Захисник України, співак Віталій Козловський. Фото: Instagram/vkozlovsky_music/

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників та захисниць України. Нещодавно мобілізований співак Віталій Козловський записав відео, в якому розповів, що цінять військові та як їх краще привітати.

Про це артист та захисник нашої країни повідомив в сторіз свого Instagram.

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Зірковий військовослужбовець, якого на початку літа було мобілізовано, записав відео на тлі шкільної дошки. Де саме перебував, Віталій не став розповідати. Втім наголосив, що саме завдяки захисникам та захисницям в нашій країні можна жити, творити, працювати і планувати своє життя.

За словами Козловського, найкращі привітання для них — відчуття, що серед цивільних є підтримка (моральна й фінансова) та міцний тил.

"В цей день, і не тільки, зустрівши захисника чи захисницю обійміть, подякуйте, знайдіть теплі слова. А ще зробіть донат, скільки у ваших силах, тим, кому довіряєте. Бо попереду холоди і забезпечення наших воїнів дуже важливе", — підсумував 38-річний уродженець Львову.

Захисник України, співак Віталій Козловський. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше ми писали про представників шоу-бізнесу, які служать в ЗСУ. Також ми розповідали, що Віталій Козловський став артилеристом.