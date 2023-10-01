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Козловський з ЗСУ дав поради цивільним, як привітати захисників та захисниць

1 жовтня 2023 12:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Козловський з ЗСУ дав поради цивільним, як привітати захисників та захисниць
Захисник України, співак Віталій Козловський. Фото: Instagram/vkozlovsky_music/
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День захисників та захисниць України. Нещодавно мобілізований співак Віталій Козловський записав відео, в якому розповів, що цінять військові та як їх краще привітати. 

Про це артист та захисник нашої країни повідомив в сторіз свого Instagram.

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Козловський дав поради цивільним 

Зірковий військовослужбовець, якого на початку літа було мобілізовано, записав відео на тлі шкільної дошки. Де саме перебував, Віталій не став розповідати. Втім наголосив, що саме завдяки захисникам та захисницям в нашій країні можна жити, творити, працювати і планувати своє життя.

За словами Козловського, найкращі привітання для них — відчуття, що серед цивільних є підтримка (моральна й фінансова) та міцний тил. 

"В цей день, і не тільки, зустрівши захисника чи захисницю обійміть, подякуйте, знайдіть теплі слова. А ще зробіть донат, скільки у ваших силах, тим, кому довіряєте. Бо попереду холоди і забезпечення наших воїнів дуже важливе", — підсумував 38-річний уродженець Львову. 

Захисник України, співак Віталій Козловський. Скриншот: Instagram/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше ми писали про представників шоу-бізнесу, які служать в ЗСУ. Також ми розповідали, що Віталій Козловський став артилеристом.

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