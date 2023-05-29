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Розгнівана Селена Гомес показала, яка вона насправді: такою її ще не бачили

29 травня 2023 14:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Селена Гомес накричала на свого охоронця – такою фанати її ще не бачили
Американська співачка Селена Гомес під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська зірка та акторка Селена Гомес потрапила в скандал під час відвідування концерту популярної співачки Бейонсе, яка зараз їздить туром по світу. Молода артистка потрапила на відео, де можна побачити, як вона накричала на охоронця, що йшов позаду неї.

Про це повідомляє PageSix.

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Нещодавно на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі відбувся концерт відомої співачки Бейонсе, на який прийшло чимало знаменитостей. Зокрема, концерт артистки відвідала американська акторка Наталі Портман, продюсерка Кріс Дженнер та американський співак Ленні Кравіц.

На виступ Бейонсе також прийшла й молода американська зірка та акторка Селена Гомес, яка одразу ж потрапила в скандал.

Селена Гомес
Американська співачка Селена Гомес під час майстер–класу з макіяжу. Фото: скріншот з YouTube

До мережі потрапили кадри, де можна побачити, в якому настрої молода зірка. Це можна побачити під час того, як Селена Гомес накричала на охоронця, який йшов позаду неї.

Судячи з кадрів, можна побачити, що американська знаменитість явно була розгніваною на охоронця.

Користувачі мережі одразу ж почали реагувати на ці кадри, стверджуючи, що цей чоловік входить до особистої охорони співачки. Це можна побачити, як цей охоронець стежить за молодою виконавицею протягом всього концерту Бейонсе.

Хтось стверджує, що молода артистка гнівалася на охоронця через своє спізнення, а хтось думає, що так вона нібито "захищала своїх шанувальників" від того, як їм грубіянив її охоронець.

В той же час, в мережі з’явилися кадри, де можна побачити, як того ж вечора цей чоловік відштовхує подругу Селени Гомес Ракель Стівенс.

"Це буквально доводить, що минулої ночі він штовхав людей навколо", – написали в мережі під цими кадрами.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома американська зірка Селена Гомес вирішила взяти паузу в користуванні соціальними мережами.

Раніше ми розповідали про те, що американська співачка Селена Гомес прокоментувала новину про нового хлопця.

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Селена Гомес зробила відверте зізнання.

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