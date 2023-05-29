Селена Гомес накричала на своего охранника – такой фанаты ее еще не видели

Американская певица Селена Гомес во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская звезда и актриса Селена Гомес попала в скандал во время посещения концерта популярной певицы Бейонсе, которая сейчас ездит по туру по миру. Молодая артистка попала на видео, где можно увидеть, как она накричала на идущего позади нее охранника.

Об этом сообщает PageSix.

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Недавно на стадионе "Стад де Франс" в Париже прошел концерт известной певицы Бейонсе, на который пришло немало знаменитостей. В частности, концерт артистки посетила американская актриса Натали Портман, продюсер Крис Дженнер и американский певец Ленни Кравиц.

На выступление Бейонсе также пришла и молодая американская звезда и актриса Селена Гомес, которая сразу попала в скандал.

Американская певица Селена Гомес во время мастер–класса по макияжу. Фото: скриншот с YouTube

В сеть попали кадры, где можно увидеть, в каком настроении молодая звезда. Это можно увидеть во время того, как Селена Гомес накричала на идущего позади нее охранника.

Судя по кадрам, можно увидеть, что американская знаменитость явно была разгневана на телохранителя.

Selena Gomez defended a fan from being pushed by her own security guard.❤️

Selena defended her fans so strongly!!! #SelenaGomez #PriyAnkit pic.twitter.com/H2nsK3VGTO — Forgella (@Forgella26) May 28, 2023

Пользователи сети сразу же начали реагировать на эти кадры, утверждая, что этот мужчина входит в личную охрану певицы. Это можно увидеть по тому, как этот телохранитель следит за молодой исполнительницей на протяжении всего концерта Бейонсе.

Кто–то утверждает, что молодая артистка злилась на охранника из-за своего опоздания, а кто–то думает, что так она якобы "защищала своих поклонников" от того, как им грубил ее телохранитель.

THE BODYGUARD PUSHING RAQUELLE I CANT 😭 pic.twitter.com/EsUGVJ565l — emrah 💍 (fan account) (@skinnysel) May 27, 2023

В то же время, в сети появились кадры, где можно увидеть, как в тот же вечер этот мужчина отталкивает подругу Селены Гомес Ракель Стивенс.

"Это буквально доказывает, что минувшей ночью он толкал людей вокруг", – написали в сети под этими кадрами.

Напомним, что мы писали о том, что известная американская звезда Селена Гомес решила взять паузу в пользовании социальными сетями.

Ранее мы рассказывали о том, что американская певица Селена Гомес прокомментировала новость о новом парне.

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