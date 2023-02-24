Селена Гомес залишає соцмережі: що стало причиною
Буквально днями американська співачка та акторка Селена Гомес обігнала зірку реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер за кількістю підписників в Instagram та стати найпопулярнішою жінкою в цій соцмережі. А тепер стало відомо, що артистка бере паузу у користуванні популярними додатками.
Про це повідомляє видання Page Six.
-
Російська армія готується до ракетного удару, загроза залишається неминучою, — експерт
-
Ситуація на ринку праці України залишається напруженою, — дослідження
-
"Головна зброя сьогодні — це дрони, і з їх постачанням у війська є проблеми" — одеські волонтери
-
До річниці російського вторгнення: у Польщі відбувся марш солідарності з Україною
-
Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність людей
-
"Усе залежить від нас": Зеленський висловився про Крим
-
На Херсонщині окупанти ввели цілодобову комендантську годину і продовжують терор: деталі
-
США втратять НАТО, якщо перестануть підтримувати Україну, — Зеленський
-
Трьом знакам зодіаку зірки пророкують фантастичний березень: на що очікувати
-
"Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів
Деталі
Про свої плани тимчасово залишити соціальні мережі 30-річна Селена Гомес оголосила у TikTok. Співачка зробила цю заяву на тлі повторних пліток про ворожнечу з Кайлі Дженнер та моделлю Гейлі Бібер.
Користувачі соцмереж чекали від Гомес інших приводів для пліток, проте співачка вирішила відпочити від соцмереж, пояснивши це тим, що вона "надто стара" для інтернет-баталій.
"Все це трохи безглуздо, а мені вже тридцять років", — заявила Гомес, і видалила ефір.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Селена Гомес, актори Остін Батлер, Реге-Жан Пейд та інші молоді зірки знялись для спецвипуску Vanity Fair.