Селена Гомес залишає соцмережі — що стало причиною

Американська акторка та співачка Селена Гомес

Буквально днями американська співачка та акторка Селена Гомес обігнала зірку реаліті-шоу "Сімейка Кардаш’ян" Кайлі Дженнер за кількістю підписників в Instagram та стати найпопулярнішою жінкою в цій соцмережі. А тепер стало відомо, що артистка бере паузу у користуванні популярними додатками.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Про свої плани тимчасово залишити соціальні мережі 30-річна Селена Гомес оголосила у TikTok. Співачка зробила цю заяву на тлі повторних пліток про ворожнечу з Кайлі Дженнер та моделлю Гейлі Бібер.

Користувачі соцмереж чекали від Гомес інших приводів для пліток, проте співачка вирішила відпочити від соцмереж, пояснивши це тим, що вона "надто стара" для інтернет-баталій.

"Все це трохи безглуздо, а мені вже тридцять років", — заявила Гомес, і видалила ефір.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Селена Гомес, актори Остін Батлер, Реге-Жан Пейд та інші молоді зірки знялись для спецвипуску Vanity Fair.