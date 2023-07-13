Розлючений Бред Пітт хоче прогнати російського олігарха зі свого виноробного бізнесу

Актор Бред Пітт. Фото: Google

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі таємно продала 50% акцій французької виноробні Chateau Miraval, яку придбала з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Акції купив російський мільярдер Юрій Шефлер. Від співпраці з олігархом Бред не в захваті, як і від нещодавнього публічного приниження від адвокатів колишньої дружини.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Пітт і Джолі придбали виноробню Château Miraval 2008 року. Під час свого скандального розлучення 2016-го кінозірки домовилися ніколи не продавати шато без згоди іншого. Втім ображена на Пітта Анджеліна продала свою частку групі компаній Stoli, засновником якої є якраз мільярдер Юрій Шефлер. Його статки перевищують півтора мільярда доларів. Також він відомий як виробник горілки "Столична".

Російський мільярдер Юрій Шефлер. Фото: Forbes

Після нещодавніх звинувачень з боку Джолі про "дилетантство" ексчоловіка в цьому бізнесі, Бред як ніколи сповнений рішучості витіснити росіянина. Втім Шефлер хоче залишити Пітта як підставну особу в компанії, щоб використати його зірковий статус.

"Пітт вважає угоду Джолі та Шефлера помстою, тому що актриса знала, що він раніше відкинув пропозицію російського олігарха", — повідомив виданню інсайдер.

Напередодні адвокати Джолі звинуватили Бреда у розкраданні коштів спільного бізнесу та непродуманих інвестиціях. У судових документах зазначається, що "Пітт зображує із себе винороба і це виглядає смішно".

"За ті роки, коли він нібито "збудував" бізнес, він знімався в десятках фільмів, не кажучи вже про незліченні рекламні виступи, їздив по всьому світу на кінопрем'єри і усміхався на голлівудських вечірках. Найбільше, що він зробив — відвідував виноградники, щоб помилуватися працею французьких працівників, які й зробили цей бізнес успішним", — йдеться в заяві адвокатів Джолі.

Виноробня Château Miraval у Франції. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що атакувальний півзахисник збірної Аргентини Пауло Дібала показав, чим займався Бред Пітт у Сільверстоуні на гонці Формули-1. Також ми розповідали, що Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Еністон: сума угоди.