Разъяренный Брэд Питт хочет прогнать российского олигарха из своего винодельческого бизнеса

Актер Брэд Питт. Фото: Google

Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно продала 50% акций французской винодельни Chateau Miraval, которую приобрела с бывшим мужем Брэдом Питтом. Акции купил российский миллиардер Юрий Шефлер. От сотрудничества с олигархом Брэд не в восторге, как и от недавнего публичного унижения от адвокатов бывшей супруги.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Питт и Джоли приобрели винодельню Château Miraval в 2008 году. Во время своего скандального развода в 2016-м кинозвезды договорились никогда не продавать шато без согласия другого. Впрочем, оскорбленная на Питта Анджелина продала свою долю группе компаний Stoli, основателем которой является как раз миллиардер Юрий Шефлер. Его состояние превышает полтора миллиарда долларов. Также он известен как производитель водки "Столичная".

Российский миллиардер Юрий Шефлер. Фото: Forbes

После недавних обвинений со стороны Джоли о "дилетантстве" экс-мужа в этом бизнесе, Брэд как никогда полон решимости вытеснить россиянина. Впрочем, Шефлер хочет оставить Питта как подставное лицо в компании, чтобы использовать его звездный статус.

"Питт считает соглашение Джоли и Шефлера местью, потому что актриса знала, что он раньше отверг предложение российского олигарха", — сообщил изданию инсайдер.

Накануне адвокаты Джоли обвинили Брэда в хищении средств совместного бизнеса и непродуманных инвестициях. В судебных документах отмечается, что "Питт изображает из себя винодела и это выглядит смешно".

"За те годы, когда он якобы "построил" бизнес, он снимался в десятках фильмов, не говоря уже о бесчисленных рекламных выступлениях, ездил по всему миру на кинопремьеры и улыбался на голливудских вечеринках. Больше всего, что он сделал — посещал виноградники, чтобы полюбоваться трудом французских работников, которые и сделали этот бизнес успешным", — говорится в заявлении адвокатов Джоли.

Винодельня Château Miraval во Франции. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала показал, чем занимался Брэд Питт в Сильверстоуне на гонке Формулы-1. Также мы рассказывали, что Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон: сумма сделки.