"Наче розбещена дитина": Джолі знову подала до суду на Пітта
Акторка Анджеліна Джолі подала новий позов щодо колишнього чоловіка актора Бреда Пітта. Цього разу зірка "Лари Крофт" звинуватила актора в "розкраданні" виноробні Chateau Miraval.
Про це пише Daily Mail.
Витратив мільйони на басейн
Анджеліна Джолі критикує Пітта за його твердження, ніби він створив сам бізнес із нуля.
"За роки, коли він нібито "збудував" бізнес, він знімався в десятках фільмів, не кажучи вже про незліченні рекламні виступи, їздив по всьому світу на кінопрем'єри і відвідував голлівудські вечірки. Найбільше, що він робив — відвідував виноградники, щоб помилуватися працею французьких працівників, які й зробили цей бізнес успішним. Він точно не виноградар", - йдеться у документах.
За словами представників актриси, Пітт "поводився як примхлива дитина", займався "розграбуванням" виноробні і витратив мільйони доларів від прибутку на будівництво студії звукозапису та ремонт басейну.
Також повідомляється, що Пітт позбавив права керувати виноробною компанію Nouvel, яку купив у Анджеліни Джолі російський бізнесмен.
Деталі були оприлюднені у Vanity Fair минулого місяця після того, як колишній керівник служби безпеки пари, винороби, брокери з нерухомості та інші особи, які добре знають час, який пара провела на півдні Франції, почали розповідати подробиці скандалу.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. У експодружжя шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.
Раніше Анджеліна Джолі повідомила, що відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.