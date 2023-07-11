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"Наче розбещена дитина": Джолі знову подала до суду на Пітта

11 липня 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Наче розбещена дитина": Джолі знову подала до суду на Пітта
Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: instagram.com/angelina_jolie_brad_pitt/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Анджеліна Джолі подала новий позов щодо колишнього чоловіка актора Бреда Пітта. Цього разу зірка "Лари Крофт" звинуватила актора в "розкраданні" виноробні Chateau Miraval.

Про це пише Daily Mail.

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Витратив мільйони на басейн

Анджеліна Джолі критикує Пітта за його твердження, ніби він створив сам бізнес із нуля.

"За роки, коли він нібито "збудував" бізнес, він знімався в десятках фільмів, не кажучи вже про незліченні рекламні виступи, їздив по всьому світу на кінопрем'єри і відвідував голлівудські вечірки. Найбільше, що він робив — відвідував виноградники, щоб помилуватися працею французьких працівників, які й зробили цей бізнес успішним. Він точно не виноградар", - йдеться у документах.

За словами представників актриси, Пітт "поводився як примхлива дитина", займався "розграбуванням" виноробні і витратив мільйони доларів від прибутку на будівництво студії звукозапису та ремонт басейну.

Також повідомляється, що Пітт позбавив права керувати виноробною компанію Nouvel, яку купив у Анджеліни Джолі російський бізнесмен.

 

Виноробня зірок. Фото: Splash News

Деталі були оприлюднені у Vanity Fair минулого місяця після того, як колишній керівник служби безпеки пари, винороби, брокери з нерухомості та інші особи, які добре знають час, який пара провела на півдні Франції, почали розповідати подробиці скандалу.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. У експодружжя шестеро дітей: прийомні Пакс, Меддокс та Захара та біологічні Шайло, Вів'єн та Нокс.

Раніше Анджеліна Джолі повідомила, що відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.

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