Разведенная супермодель Жизель Бюндхен оторвалась на карнавале в Рио-де-Жанейро

Разведенная Жизель Бюндхен оторвалась на карнавале в Рио-де-Жанейро
В самом популярном городе Бразилии, Рио-де-Жанейро, в самом разгаре карнавал. Его не пропустила известная супермодель Жизель Бюндхен, которая родом из этой страны.
Об этом сообщает издание Just Jared.
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42-летняя супермодель, недавно оформившая развод с 45-летним американским футболистом Томом Брэди, посетила самый яркий праздник не только Бразилии, но и мира. Жизель не стеснялась папарацци и отрывалась по полной в компании десятков тысяч земляков на известном Самбадроме в Рио-де-Жанейро.
В преддверии визита карнавала, который в этом году проходит с 17 по 25 февраля, Жизель выложила в Instagram видео со своим другом, хореографом Джастином Нето, давший суперзвезде эксклюзивный частный мастер-класс.
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