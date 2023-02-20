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Разведенная Жизель Бюндхен оторвалась на карнавале в Рио-де-Жанейро

20 февраля 2023 13:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разведенная супермодель Жизель Бюндхен оторвалась на карнавале в Рио-де-Жанейро
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В самом популярном городе Бразилии, Рио-де-Жанейро, в самом разгаре карнавал. Его не пропустила известная супермодель Жизель Бюндхен, которая родом из этой страны.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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42-летняя супермодель, недавно оформившая развод с 45-летним американским футболистом Томом Брэди, посетила самый яркий праздник не только Бразилии, но и мира. Жизель не стеснялась папарацци и отрывалась по полной в компании десятков тысяч земляков на известном Самбадроме в Рио-де-Жанейро.

В преддверии визита карнавала, который в этом году проходит с 17 по 25 февраля, Жизель выложила в Instagram видео со своим другом, хореографом Джастином Нето, давший суперзвезде эксклюзивный частный мастер-класс.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко выходит замуж. Также мы рассказывали, что украинская супермодель Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке.

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