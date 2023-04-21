Розлучений Ахтем Сеїтаблаєв знову закоханий та живе з новою обраницею

Ахтем Сеїтаблаєв. Фото: Олег Переверзєв

Український актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який у 2021 році розлучився з дружиною Іванною, повідомив, що більше не холостяк. Актор вперше за довгий час заговорив про особисте.

Подробицями нового роману 50-річний Сеїтаблаєв поділився з журналістами програми "ЖВЛ".

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Знову закоханий

Актор Ахтем Сеїтаблаєв прожив з продюсеркою Іванною Дядюрою майже 10 років. Подружжя разом виховувало сина Іванни від попереднього шлюбу, а пізніше у них народилася спільна донька Сафіє.

Пару пов'язували не лише романтичні стосунки, але й робота. Вони разом працювали над фільмами Сеїтаблаєва "Хайтарма" та "Кіборги".

Ахтем Сеїтаблаєв та Іванна Дядюра. Фото: Instagram/seitablaiev

Досі невідомо, що саме стало причиною розлучення, але для Ахтема це був вже другий шлюб. Про першу дружину актора майже нічого невідомо, окрім того, що вона народила йому трьох дітей. Старша донька Сеїтаблаєва Назли вже навіть встигла порадувати режисера онукою.

"Можу впевнено сказати, що маленька схожа на мою старшу доньку Назли. Я вважаю, що ментально я дід. Терпіти знову дилетантизм, хамство, зверхнє ставлення або понти на рівному місті я не можу, або дам в око, або прожену, або піду сам", — поділився тоді актор.

Ахтем Сеїтаблаєв з донькою Назли. Фото: Instagram/seitablaiev

Стосунки з новою коханою Ахтем поки тримає в секреті. Відомо, що закохані живуть разом. Подейкують, що кохана начебто молодша за актора на 20 років.

"Я радію цьому", — лаконічно прокоментував нові стосунки Сеїтаблаєв.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулася прем'єра українського містичного трилеру "Еґреґор".

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