Разведенный Ахтем Сеитаблаев снова влюблен и живет с новой избранницей

Ахтем Сеитаблаев. Фото: Олег Переверзев

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев,который в 2021 году развелся с женой Иванной, сообщил, что больше не холостяк. Актер впервые за долгое время заговорил о личном.

Подробностями нового романа 50-летний Сеитаблаев поделился с журналистами программы "ЖВЛ" .

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Снова влюбленный

Актер Ахтем Сеитаблаев прожил с продюсером Иванной Дядюрой почти 10 лет. Супруги вместе воспитывали сына Иванны от предыдущего брака, а позже у них родилась общая дочь Сафие.

Пару связывали не только романтические отношения, но и профессиональное сотрудничество. Они вместе работали над фильмами Сеитаблаева "Хайтарма" и "Кіборги".

Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра. Фото: Instagram/seitablaiev

До сих пор неизвестно, что стало причиной развода, но для Ахтема это был уже второй брак. О первой жене актера почти ничего неизвестно, кроме того, что она родила ему троих детей. Старшая дочь Сеитаблаева Назлы уже успела порадовать режиссера внучкой.

"Могу уверенно сказать, что маленькая похожа на мою старшую дочь Назлы. Я считаю, что ментально я дед. Терпеть снова дилетантизм, хамство, пренебрежительное отношение или понты на ровном месте я не могу, или дам в глаз, или прогоню, или уйду сам ", — поделился тогда актер.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы. Фото: Instagram/seitablaiev

Отношения с новой возлюбленной Ахтем пока держит в секрете. Известно только, что пара уже живет вместе. Поговаривают, что избранница якобы моложе актера на 20 лет.

"Я радуюсь этому", - лаконично прокомментировал новые отношения Сеитаблаев.

Напомним, недавно в Киеве состоялась премьера украинского мистического триллера "Еґреґор".

Украинская режиссерка Надежда Парфан сняла свою картину с программы международного кинофестиваля из-за участия в нем россиян.