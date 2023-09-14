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Розмальований Бабкін презентував новий трек про зраду: українці шоковані

14 вересня 2023 13:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бабкін емоційно вилаяв українців за зраду – навіть пісню написав
Український артист Сергій Бабкін на інтерв'ю у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український виконавець Сергій Бабкін презентував новий трек, де засудив людей за те, що вони звинувачують одне одного у зраді. У пісні під назвою "Зрада" відомий артист досить гіперболізовано висміює зауваження людей, а на заставці можна побачити його у дуже незвичному вигляді.

Пісню Сергій Бабкін презентував на своєму каналі в YouTube.

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Новий трек 

У пісні, яку випустив український артист, він висміює людей, які критикують одне одного за російські слова. Також він звернувся й до тих, хто ображає інших за перегляд російського контенту та придбання дорогих речей під час повномасштабної війни.

Зокрема, у пісні артист сміється й над тими, хто ображає людей, у яких немає публікацій стосовно війни на сторінках в соціальних мережах. Усе це стосується скандалів, де фігурували різні українські виконавці, та побутових конфліктів.

Скриншот з каналу Сергія Бабкіна
Текст пісні "Зрада" Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з YouTube

Свою увагу також варто звернути й на заставку до цього треку, адже вона має досить незвичний для Сергія вигляд. На фото український співак стоїть в оголеному вигляді, а по всьому тілу можна побачити слово "Зрада". Також можна побачити й те, як він ніби кричить на заставці.

Реакція людей

Почувши цю пісню, люди одразу ж почали висловлювати свою думку стосовно неї. Причому, серед коментарів можна побачити як позитивні, так і негативні. 

  • Сірьоня, почни з себе! Викорінюй спочатку зраду в собі!
  • Виправдання низького рівня освіченості. Це важко назвати творчістю, одні маніпуляції!
  • Сергію, молодець ! Дякую за цей трек
  • Чудово! Слова просто супер!
Коментар з каналу Сергія Бабкіна
Коментар з каналу Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з YouTube
Коментар з каналу Сергія Бабкіна
Коментар з каналу Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з YouTube
Коментар з каналу Сергія Бабкіна
Коментар з каналу Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з YouTube
Коментар з каналу Сергія Бабкіна
Коментар з каналу Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з YouTube

Скандали 

Відомо, що зараз Сергій Бабкін перебуває за кордоном та поки не повертається на рідну землю. Через це багато людей його постійно критикують. 

Нещодавно артист розповів про те, що він полетів до Маямі з благодійним концертом.

"Маямі. Ми вже тут. Сьогодні побачимось на нашому благодійному концерті! Чекаємо! До зустрічі! Раджу не пропустити, бо це особлива подія", — писав нещодавно Сергій Бабкін.

Публікація Сергія Бабкіна
Публікація Сергія Бабкіна з літака. Фото: скриншот з Instagram

Втім, користувачі мережі не стали довго розбиратися та одразу ж накинулися на нього з претензіями. Але Сергій пояснив, що полетів він туди не відпочивати, а працювати на благо України. 

  • Даже Віталій Козловський служит в ЗСУ! А Бабкін шукає, де краще, не здивуюсь, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі
  • Так, це дуже "особливо", благодійний концерт на підтримку України, з піснями російською...
Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна
Коментар зі сторінки Сергія Бабкіна. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Сергій Бабкін прозвітував, скільки він відправив на підтримку ЗСУ. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий український співак Сергій Бабкін показав нове патріотичне татуювання. 

Також ми повідомляли про те, що відомий виконавець Сергій Бабкін виступив просто посеред Харкова.

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